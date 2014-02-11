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Образование

На выплаты классным руководителям потратят более 170 млрд рублей

Более 170 млрд рублей предполагается потратить за три года на ежемесячные выплаты за классное руководство в России, сообщает РИА «Новости».

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В настоящее время Минпросвещения работает над тем, чтобы классные руководители могли получить выплаты уже в сентябре 2020 года.

При этом, как отмечается, должны сохраниться выплаты, действующие сейчас — до выделения классному руководству новых средств.

Сейчас проводится наблюдение за субъектами, разъяснили в министерстве.

Накануне министр просвещения Сергей Кравцов провел встречу с членами комитета Госдумы по образованию и науке, отмечает ведомство.

«По итогам обмена мнениями по ключевым направлениям государственной образовательной политики, работе детских садов, школ, учреждений дополнительного профессионального образования, а также обсуждения вопросов увеличения заработной платы учителей и повышения престижа учительской профессии стороны выразили намерение совместно работать для достижения целей, поставленных президентом страны», — отмечает Минпросвещения.

Кравцов подчеркнул, что его ведомство будет «работать максимально конструктивно».

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