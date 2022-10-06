На защиту школ от террористов выделили крупную сумму в Алтайском крае

На защиту алтайских школ от террористов выделили 280 млн рублей, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

При подготовке к учебному году в школах прошли внеплановые проверки с представителями Росгвардии и МЧС.

Глава Минобрнауки Алтайского края Светлана Говорухина отметила, что в подчинении ведомства 2,3 тыс. объектов образования.

Внимание уделили пропускному режиму, системам оповещения, видеонаблюдению и кнопкам тревожной сигнализации.

С сотрудниками и учениками провели тренировки и отработали действия при ЧП.

С начала 2022 года провели 4 тыс. подобных занятий.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что меры по безопасности нужно постоянно совершенствовать.