На защиту школ от террористов выделили крупную сумму в Алтайском крае

При подготовке к учебному году в школах прошли внеплановые проверки с представителями Росгвардии и МЧС.
Глава Минобрнауки Алтайского края Светлана Говорухина отметила, что в подчинении ведомства 2,3 тыс. объектов образования.
Внимание уделили пропускному режиму, системам оповещения, видеонаблюдению и кнопкам тревожной сигнализации.
С сотрудниками и учениками провели тренировки и отработали действия при ЧП.
С начала 2022 года провели 4 тыс. подобных занятий.
Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что меры по безопасности нужно постоянно совершенствовать.