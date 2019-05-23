Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 мая 10°C
147

На жилых корпусах «Универ-Сити» студенты АлтГУ зажгли праздничную цифру «46»

В преддверии дня рождения Алтайского государственного университета Управление информации и медиакоммуникаций совместно с администрацией студенческого городка АлтГУ провели флешмоб, посвященный 46-летию вуза.

На жилых корпусах «Универ-Сити» студенты АлтГУ зажгли праздничную цифру «46».
На жилых корпусах «Универ-Сити» студенты АлтГУ зажгли праздничную цифру «46».
Архив Алтайского государственного университета.

Масштабная акция была организована на территории студенческого жилого комплекса «Универ-Сити», расположенного по ул. Червонной, 5.

Около 23.00 темные окна двух жилых корпусов общежития зажглись в определенном порядке, словно на гигантском экране изобразив цифру «46». На стене 16-этажного корпуса из включенных окон студенты «выложили» цифру «4», а на соседнем 14-эжном корпусе — цифру «6». Так и получилось праздничное для АлтГУ число — 46. Именно столько лет на этой неделе исполняется опорного вузу Алтайского края!

Наталья Викторовна Теплякова,
один из организаторов флешмоба, редактор газеты «За науку»:

Зажжение праздничных для университета цифр на жилых корпусах «Универ-Сити» становится доброй традицией. В прошлом году мы впервые провели подобную акцию, которая была организована за несколько дней до официального открытия студенческого комплекса и в преддверии 45-летия вуза. Акция вызвала восторг не только у студентов, принимавших в ней участие, но и была положительно встречена всем коллективом университета, а также произвела большое впечатление на жильцов ближайших домов, которые выходили на балконы, фотографировали зажженные цифры и даже аплодировали. В этом году задачу усложнило то, что оба высотных корпуса уже заселены и поэтому к проведению акции нам пришлось привлечь большее количество людей. Надо было не только включить определенные окна, но и выключить остальные, в жилых комнатах, на кухнях, в коридорах. Благодаря сноровке, чату в Ватсапе под названием «Операция „Свет в окне“», организаторским способностям директора Студенческого городка Антона Анатольевича Целевича, поддержке сотрудников общежития, дружной команде студенческой администрации все получилось на «пятерку». Вернее на «шестерку», ведь именно эту цифру ребята впервые составили из горящих окон. Народ шутил, что до 99-летия АлтГУ площади хватит, а потом надо строить новое общежитие!

Во флешмобе активное участие приняла молодежь: ребята практически со всех факультетов АлтГУ, в том числе и иностранные студенты — всего более 50 человек, не считая проживающих в двух корпусах «Универ-Сити».

По итогам флешмоба Управление информации и медиакоммуникаций подготовил небольшой видеоролик о прошедшем мероприятии, который можно посмотреть на сайте АлтГУ.

На жилых корпусах «Универ-Сити» студенты АлтГУ зажгли праздничную цифру «46».
На жилых корпусах «Универ-Сити» студенты АлтГУ зажгли праздничную цифру «46».
Архив Алтайского государственного университета.
На жилых корпусах «Универ-Сити» студенты АлтГУ зажгли праздничную цифру «46».
На жилых корпусах «Универ-Сити» студенты АлтГУ зажгли праздничную цифру «46».
Архив Алтайского государственного университета.
На жилых корпусах «Универ-Сити» студенты АлтГУ зажгли праздничную цифру «46».
На жилых корпусах «Универ-Сити» студенты АлтГУ зажгли праздничную цифру «46».
Архив Алтайского государственного университета.
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

Управление информации и медиакоммуникаций

Адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Ленина, 61, каб. 809.

Телефон: (3852) 291−221

E-mail: press@asu.ru, leww@rambler.ru

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость