На жилых корпусах «Универ-Сити» студенты АлтГУ зажгли праздничную цифру «46».

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Масштабная акция была организована на территории студенческого жилого комплекса «Универ-Сити», расположенного по ул. Червонной5.

Около 23.00 темные окна двух жилых корпусов общежития зажглись в определенном порядке, словно на гигантском экране изобразив цифру «46». На стене 16-этажного корпуса из включенных окон студенты «выложили» цифру «4», а на соседнем 14-эжном корпусе — цифру «6». Так и получилось праздничное для АлтГУ число — 46. Именно столько лет на этой неделе исполняется опорного вузу Алтайского края!

Наталья Викторовна Теплякова,

один из организаторов флешмоба , редактор газеты «За науку»:

Зажжение праздничных для университета цифр на жилых корпусах «Универ-Сити» становится доброй традицией. В прошлом году мы впервые провели подобную акцию, которая была организована за несколько дней до официального открытия студенческого комплекса и в преддверии 45-летия вуза. Акция вызвала восторг не только у студентов, принимавших в ней участие, но и была положительно встречена всем коллективом университета, а также произвела большое впечатление на жильцов ближайших домов, которые выходили на балконы, фотографировали зажженные цифры и даже аплодировали. В этом году задачу усложнило то, что оба высотных корпуса уже заселены и поэтому к проведению акции нам пришлось привлечь большее количество людей. Надо было не только включить определенные окна, но и выключить остальные, в жилых комнатах, на кухнях, в коридорах. Благодаря сноровке, чату в Ватсапе под названием «Операция „Свет в окне“», организаторским способностям директора Студенческого городка Антона Анатольевича Целевича, поддержке сотрудников общежития, дружной команде студенческой администрации все получилось на «пятерку». Вернее на «шестерку», ведь именно эту цифру ребята впервые составили из горящих окон. Народ шутил, что до 99-летия АлтГУ площади хватит, а потом надо строить новое общежитие!

Во флешмобе активное участие приняла молодежь: ребята практически со всех факультетов АлтГУ, в том числе и иностранные студенты — всего более 50 человек, не считая проживающих в двух корпусах «Универ-Сити».

По итогам флешмоба Управление информации и медиакоммуникаций подготовил небольшой видеоролик о прошедшем мероприятии, который можно посмотреть на сайте АлтГУ.

На жилых корпусах «Универ-Сити» студенты АлтГУ зажгли праздничную цифру «46». Архив Алтайского государственного университета. На жилых корпусах «Универ-Сити» студенты АлтГУ зажгли праздничную цифру «46». Архив Алтайского государственного университета. На жилых корпусах «Универ-Сити» студенты АлтГУ зажгли праздничную цифру «46». Архив Алтайского государственного университета.