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Образование

Набор студентов в алтайские вузы на первый курс 2020 года закончился мини-сенсацией

Самый высокий средний балл ЕГЭ, показанный при зачислении в региональные вузы, оказался у Бийского филиала Алтайского госуниверситета. Он составил 78,6 единиц. Рейтинг вузов по этому показателю представили в Высшей школе экономики.

Студенты.
Студенты.
СС0.

Конечно, условным победителем Бийский филиал АлтГУ можно считать лишь отчасти. На бюджетные места там зачислялось всего 4 студента. А чем меньше бюджетный набор, тем выше средний балл ЕГЭ.

Второе место занял Алтайский филиал РАНХиГС, куда на бюджет были зачислены в этом году 79 студентов. Академия госслужбы показала средний балл 76,5.

На третьей строчке по качеству студентов расположился Алтайский филиал финансового университета при правительстве РФ, где на бюджет набирали 20 человек. В этом вузе средний балл ЕГЭ составил 75,8.

А вот как расположились в этом рейтинге ведущие вузы Алтайского края:

  • Алтайский государственный медицинский университет — 73,7
  • Алтайский государственный университет — 72,7
  • Алтайский государственный педагогический университет — 67,8
  • Алтайский государственный технический университет — 63,7
  • Алтайский государственный аграрный университет — 58,7
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