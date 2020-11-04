Набор студентов в алтайские вузы на первый курс 2020 года закончился мини-сенсацией

Самый высокий средний балл ЕГЭ, показанный при зачислении в региональные вузы, оказался у Бийского филиала Алтайского госуниверситета. Он составил 78,6 единиц. Рейтинг вузов по этому показателю представили в Высшей школе экономики.

Конечно, условным победителем Бийский филиал АлтГУ можно считать лишь отчасти. На бюджетные места там зачислялось всего 4 студента. А чем меньше бюджетный набор, тем выше средний балл ЕГЭ.

Второе место занял Алтайский филиал РАНХиГС, куда на бюджет были зачислены в этом году 79 студентов. Академия госслужбы показала средний балл 76,5.

На третьей строчке по качеству студентов расположился Алтайский филиал финансового университета при правительстве РФ, где на бюджет набирали 20 человек. В этом вузе средний балл ЕГЭ составил 75,8.

А вот как расположились в этом рейтинге ведущие вузы Алтайского края: