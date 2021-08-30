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Образование
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Начались занятия предпринимателей края по Губернаторской программе

30 августа в Алтайском филиале РАНХиГС стартовало обучение по Губернаторской программе подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства. Первая группа из 30 человек начала обучение с модуля «Организация командной работы в бизнесе».

Занятия предпринимателей края по Губернаторской программе.
Занятия предпринимателей края по Губернаторской программе.
Алтайский филиал РАНХиГС

Тренинг проводят преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС: Алена Короткова, доцент кафедры психологии и социологии управления, к. соц. н., Юлия Шведенко, ведущий психолог, старший преподаватель кафедры психологии и социологии управления.

Обучающиеся приобретут навыки подбора членов команды, смогут оценивать их сильные стороны, распределять роли и задачи для достижения результатов, проводить эффективные совещания и мотивировать работников.

Слушатели программы заинтересованы в получении новых знаний в управлении бизнес-процессами, обретении коммуникационных навыков и деловых связей с коллегами.

«Я — владелец магазина строительных материалов. Давно хотел пройти обучение по Губернаторской программе. В этом году решил воспользоваться такой возможностью, так как инвестиции в знания очень важны, тем более, что они предлагаются предпринимателям края бесплатно», — делится Дмитрий Школин, предприниматель из Михайловского района Алтайского края.

«С 2019 года оказываю юридические услуги, занимаюсь розничной продажей производственных товаров, работаю в сфере недвижимости. О программе узнала из социальной сети и решила поучаствовать для того, чтобы масштабировать свой бизнес. Хочу больше узнать про эффективные бизнес-модели, стать более компетентной, пообщаться с экспертами, познакомиться с другими предпринимателями», — прокомментировала Ксения Тукало, индивидуальный предприниматель из Барнаула.

В рамках семи модулей по программе подготовят 150 человек. Они получат современные знания и профессиональные навыки в нескольких актуальных на сегодня для бизнеса направлениях: организация командной работы, налогообложение, технологии эффективных коммуникаций, управление финансами, маркетинг и продажи, технологии ведения переговоров и правовая среда.

Организаторами обучения выступают региональный центр «Мой бизнес» и центр «Бизнес-школа» Алтайского филиала РАНХиГС при поддержке управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

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