Начинали с рабочих. В компании «Алтайэнерго» рассказали, как стать успешными энергетиками и профессионалами

Более 600 специалистов профильных факультетов алтайских вузов и около 800 выпускников, получивших профессию в средних специальных учебных заведениях в настоящий момент работают в Алтайском филиале «Россети Сибирь». Компания ведет работу по профориентации школьников и дает выпускникам успешный старт в будущее.

«Россети Сибирь» уже в стенах школы, вуза и ссуза готовит ребят к работе в энергетике. Это становится возможным благодаря активному сотрудничеству предприятия и учебных заведений края.

В их числе Алтайский государственный университет, технический и аграрный университеты, Рубцовский аграрно-промышленный техникум, Бийский государственный колледж, Алтайский государственный колледж, Заринский политехнический техникум, Благовещенский строительный техникум и еще ряд средних специальных учебных заведений.

Работа по профориентации начинается в школах. Энергетики проводят встречи с учениками и их родителями.

Перспективные выпускники получают направления для поступления на профильные специальности в вузы и ссузы края. Например, сейчас по направлению предприятия на бюджетных целевых местах в АлтГТУ учатся семь студентов из разных районов региона.

Как компания работает со студентами

Сотрудничество с этим вузом одним направлением не заканчивается. «Алтайэнерго» помогает студентам с дипломными проектами, сотрудники компании участвуют в государственной аттестационной комиссии.

Часть студентов получают стипендию от предприятия, некоторые имеют возможность прохождения производственной практики в подразделениях Россети Сибирь.

Для студентов старших курсов энергетического факультета введены такие дисциплины, как «Воздушные и кабельные линии электропередачи», «Испытания и диагностика электрооборудования», где в качестве преподавателей выступают специалисты и руководители компании.

Благодаря такому участию студенты выходят из стен технического вуза с определенным практическим опытом и готовы к работе в компании.

Что получают выпускники сузов

Средние специальные учебные заведения также находятся в поле зрения энергетиков. В компании заинтересованы в том, чтобы привлечь выпускников на рабочие специальности.

Многие из нынешних руководителей высшего и среднего звена Алтайэнерго начинали свою трудовую деятельность именно с рабочих.

Как правило, из такого сотрудника в будущем получается отличный профессионал, знающий отрасль с азов — это очень ценно.