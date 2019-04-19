«Нам показали кукиш»: Александр Ракшин эмоционально учил студентов жизни и бизнесу

18 апреля собственник сети «Мария-Ра» Александр Ракшин рассказал студентам алтайского филиала РАНХиГС, почему разговоры об инвестиционном климате — чушь, что он думает о господдержке и почему нельзя быть бесхребетным. Его беседа со студентами прошла в рамках Дня Алтайского краевого заксобрания в академии на площадке экономического комитета парламента. Altapress.ru публикует некоторые тезисы Ракшина.

О голых теплотрассах и ухабах

— Мы ведь многие вещи даже не замечаем. С Горы по трассе едешь: справа ямы, провалы, там никто не едет, все одним рядом идут. Бракоделы каждый год что-то делают, но некачественно. Потому что спроса нет. От народа нет спроса, претензии к власти. Ну вот кто-то как-то так на халяву свою работу выполняет, профукивает деньги налогоплательщиков, ваших родителей в том числе.

Вы можете посмотреть хоть куда и увидеть то же самое. Есть голые теплотрассы! Если ходили по нашей Трассе здоровья, могли видеть их. Голые трубы идут от завода «Ротор» на поселок Южный. Отапливают лес. А за чей счет? За счет тех людей, которые живут на этой территории, платят налоги, платят по тарифу за тепло.

Те специалисты, которые дают тепло, этот тариф утвердили у нашей власти, куда включили все потери. Все включено! За счет наших же граждан, которые живут в среднем на 15 лет меньше, чем в Европе.

О климате для бизнеса как полной чуши

— А потому и живут хуже, что беднеют. И они не могут жить богато, потому что за их счет лес отапливается, мусор утилизируется и т. д. Электроэнергия во всем Алтайском крае — 5 рублей за киловатт. А в Новосибирской области — 3,50. Это к вопросу, какие классные условия создаются для инвестирования в крае!

У нас власть отдельно от бизнеса живет. Она, например, не интересуется нашими инвестициями. А в Кузбассе интересуются, каждый год запрашивают, сколько мы замерены вложить в экономику региона в следующем году. Здесь ни разу за 26 лет никто не интересовался.

Александр Ракшин. Олег Богданов

Недавно ко мне приехал глава Славгорода, часа три мы с ним просидели. Он обратился за помощью: мероприятия провести, лавочки в парке поставить, поле с искусственным покрытием сделать и т. д. А в конце он поблагодарил меня за беседу. Не только за помощь. За беседу.

За год из города уехали 800 человек. А там всего тысяч 30 население. И толком ни одно предприятие не работает. Один «дурак» нашелся — хотел открыть хлебозавод. И то убежал в какую-то деревню в Новосибирской области, потому что там электроэнергия — 3,50. Он за 100 километров в Славгород теперь хлеб возит. Потому что ему так выгодно.

Поэтому разговоры о нашем инвестиционном климате — полная чушь. Вот же рядом — другие условия, границ нет, страна-то одна. Как наш предприниматель может конкурировать с новосибирским?!

О господдержке , от которой «офигеешь»

— Мы первыми создавали особую экономическую зону в Новоалтайске. Сами дороги ремонтировали, остановки ставили. Ни копейки льгот нам никто не дал. Кукиш нам показали.

Новоалтайск. Промышленная зона. Анна Зайкова

Нам говорят о компенсации процентов по кредиту, о фондах поддержки, которые дают займы под 5%, еще о чем-то. Но потом говорят, что 80 млн осталось. Почему? Это как хозяйка, которая угощает людей и приглашает: «Садитесь, гости дорогие». Но как только они поднимаются со своих табуреточек, чтобы к столу сесть, она им говорит: «Ну, не хотите — как хотите». И они снова присели. Так и с поддержкой.

Если бы государство хотело помочь и инвестировать деньги в развитие бизнеса, деньги бы не пролежали, их бы отдали. Но у нас же как? Одному улыбнись, второму поклонись, об третьего споткнись — офигеешь. Можно два месяца прождать, пока тебе все оформят, можно шесть, а потом желание пропадет что-то делать.

Поэтому когда наше государство говорит, что оно инвестирует куда-то, например, в бизнес-инкубаторы… Это все полная чушь. Деньги в никуда. Лучше бы дороги помогло сделать предприятиям. Куча вариантов, как реально оказать помощь.

О миллионных «поборах»

— Недавно в газете «Ведомости» была статья о девушке, которая владеет сетью кафе. Она прочитала наши СанПиНы, еще 1930-х годов, и выяснила, что ей надо 4 яйцебойни поставить. Ей говорят: «Ну что ты с этими яйцебойнями? Плати деньги — и все».

Чтобы у вас было представление: наша краевая СЭС за первый квартал оштрафовала нас на 3 млн рублей. А, вообще, сумма «поборов» госструктурами у нас уже давно ушла за 30 млн.

Александр Ракшин , гендиректор компании «Мария-Ра». «Круглый стол» по ритейлу. 2018 год. Анна Зайкова.

О барьерах как о «сгнившем пласте»

— Буквально недавно Медведев (премьер-министр России — прим. ред.) заявлял, что барьеры все надо то ли сваркой, то ли болгаркой отсекать. Точное выражение не вспомню. Но каждый же год говорят, а отсечь никак не могут. Отрежут 5 см этого сгнившего пласта, он тут же на 10 см вырастает снова.

О лыжной базе и самоуважении

— Мы делали запросы и на предыдущего, и на нового губернатора, и на главу города — по строительству лыжной базы «Динамо». Хотим, чтобы люди в туалет не на улице ходили, чтобы душевые были, чтобы человек мог покататься, мокрое с себя снять, надеть сухое и в трамвайчике поехать. Гарантировано получить здоровье, а не потерять его в том трамвае.

Александр Ракшин Анна Зайкова

Нам пришли ответы, что делать этого нельзя. Две причины называются. Одна — надо срубить 20 сосен. Вторая — там за государственный счет парковки сделаны! И это пишет человек, который за 10 лет ни разу в лесу не был, никогда на Трассу не приходил, не оздаравливался — ему до лампочки это все.

Что касается «государственного счета», так это те миллиарды налогов, которые мы заплатили. 8 млрд 63 млн рублей налогов наша группа компаний заплатила в прошлом году. И парковку построили неправильно! Я сразу критиковал. Но никто не слушал! Налогоплательщика никто не слушал. Они сами решали в кабинетах, у кого сколько извилин хватило. И таких примеров можно привести!

Гостиница «Центральная». У меня дважды оттуда на эвакуаторе машину забирали. Второй раз вовремя заметил. Потому что у гостиницы стоит знак «остановка запрещена». И бизнес-отель в Белокурихе так работает. Я в последний раз не сдержался, матом их отругал. «Вы соображаете, что делаете?! — говорю. — Где с чемоданами парковаться?» «А вон там через дорогу — парковка», — ответили. И в этом дурдоме мы живем.

Но все это говорит и об уровне нашей притязательности, нашей самооценки, самоуважения. До тех пор, пока он не поднимется, мы будем жить в дерьме. Все улучшения зависят от любви нас к самим себе в первую очередь.

Если мы будем бесхребетные, у нас всегда будет власть, которой мы никогда не будем довольны. Зачем она станет думать о нас?

Смотрите, что вас не устраивает в жизни, что раздражает, что по-вашему неправильно делается. Принимайте активное участие в том, чтобы это устранить! Это будет ваша инвестиция в улучшение жизни. Никто не придет сюда и за нас это не сделает. Это-то уж точно.