Наши дети — наше достижение. В Барнауле проходит масштабная конференция преподавателей, занимающихся с одаренными школьниками и студентами

4 июля в Барнауле стартовала VI Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко. Уже в третий раз площадкой ее проведения становится Алтайский государственный технический университет. В этом году педагоги, занимающиеся с талантливыми ребятами, обсудят актуальные проблемы российского образования, поделятся опытом, подведут итоги прошлого учебного года и определят цели на будущий.

В чем суть конференции

Научно-практическую конференцию для преподавателей своих образовательных центров Фонд Андрея Мельниченко проводит ежегодно — это уже традиция. Приезжают на нее те, кто решают очень важную задачу — раскрывают молодые таланты, тяготеющие к точным и естественным наукам, и дают им дорогу в будущее.

Всего на площадке алтайского «политеха» в этом году собрались порядка 300 педагогов из Алтайского и Ставропольского краев, Кемеровской, Ленинградской, Тульской, Вологодской областей, Москвы и других регионов.

VI Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко. Регистрация участников. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко. VI Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко. Регистрация участников. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко. Участники VI Всероссийской научно-практической конференции образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко. Участники VI Всероссийской научно-практической конференции образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко. VI Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко. Обсуждение актуальных вопросов. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко. VI Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко. Обсуждение актуальных вопросов. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.

Я считаю, что эти преподаватели совершают подвиг — с талантливыми детьми работать тяжело, но у этих учителей все получается. Как правило, именно у них много победителей всевозможных олимпиад. Но, пожалуй, это даже не главное. Важно, что педагоги раскрывают настоящие таланты. Ребята занимаются с удовольствием. Я сам вижу их горящие глаза и рвение к науке, — рассказал ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Андрей Марков, ректор АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.

Александр Чередник, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко, отвечая на вопрос, как возникла традиция проведения конференции, ответил просто: в какой-то момент возникла потребность в координации опыта и знаний.

Александр Чередник,

исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко:

Страна у нас большая, и в каждом уголке есть свои особенности и традиции. При этом у каждого учителя есть свои находки, наработки. Поэтому мы решили создать общий дискуссионный клуб, где люди могли бы обмениваться знаниями, достижениями, коллективно решать важные задачи. В Год педагога и наставника это особо актуально.

Александр Чередник, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.

Три дня в Барнауле проходят панельные дискуссии, лекции, презентации и мастер-классы с участием школьных учителей и преподавателей университетов, общепризнанных отраслевых экспертов и известных ученых.

Например, в этом году выступят член-корреспондент Российской академии наук Андрей Наумов и даже первый в стране 16-летний советник министра просвещения на общественных началах Егор Семенов.

Почему это важно

Лейтмотивом нынешней конференции стали новые вызовы, которые преподносят сфере образования геополитические изменения.

В первый же день преподаватели и эксперты обсудили, например, как воспитывать новые высококвалифицированные кадры для обеспечения технологического суверенитета страны.

Я уверен, что в ближайшие годы станет особо востребованной интеллектуальная элита, которая будет обеспечивать технологический прорыв. Уже сейчас очевидно, что все позаимствовать не удается. Россия будет только тогда крепкой и сильной, когда будет своя технологическая база, будет пул инженеров и ученых, которые обеспечивают высокий уровень жизни в стране, — считает Александр Чередник.

Чем занимается Фонд Мельниченко

Фонд Андрея Мельниченко — частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

На сегодняшний день у Фонда имеется девять полноценных образовательных центров, три из которых находятся в Алтайском крае. В Барнауле центр работает на базе АлтГТУ и называется «Наследники Ползунова». Есть еще два филиала — в Бийске и Рубцовске.

Игорь Степаненко, заместитель Председателя Правительства Алтайского края. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.

Андрей Марков объясняет: попасть в центр может любой ребенок, главное — проявить инициативу и пройти отбор. Конкурс обычно около трех человек на место. Ежегодно обучение здесь проходят более 470 школьников.

В 2023 году политехнический университет закончили те «наследники Ползунова», которые пришли в центр первым потоком в 2017 году.

Для нас это очень хороший симбиоз науки, образования и производства. У нас получаются хорошие совместные результаты, — отмечает ректор АлтГТУ.

Что же о перспективах, то эксперты сходятся в одном — самыми востребованными специальностями в ближайшие годы будут инженеры и ученые, работающие в области естественных и точных наук, в том числе с искусственным интеллектом.

Александр Чередник уверен: инженерная смекалка и способность создавать новые устройства у русских людей в крови. Исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко отмечает: патриотизм — это еще одна важная часть системы образования. Из более 800 выпускников, которые обучались в центрах, только четверо уехали за границу. Остальные работают на благо Родины.