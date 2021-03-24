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Образование
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Научим ребёнка учиться

Вот и позади самая длинная и сложная 3-я школьная четверть. Это значит, что до окончания учебного года осталось совсем немного, и для достойного его завершения нужно сделать последний рывок. Многие родители школьников вместе с ребёнком опустили руки, потому что считают, что сейчас уже поздно что-то исправить.

Научим ребёнка учиться!
Научим ребёнка учиться!
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина приглашает детей от 4 до 17 лет пройти 10-дневные тренинги разной направленности:

  • Обучение чтению
  • Техника чтения
  • Чтение словами
  • Скорочтение
  • Устный счёт
  • Красивый почерк
  • Логическое мышление
  • Память

Каждый тренинг направлен на отработку конкретного навыка и состоит из множества техник эффективного обучения, что приводит к быстрому достижению результата.

Научим ребёнка учиться!
Научим ребёнка учиться!
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Для родителей дошкольников также есть уникальное предложение по комплексной подготовке к школе. Сертифицированные педагоги-тренеры, дефектологи, логопед способны за короткий промежуток времени подготовить ребёнка к первому классу.

Перед началом занятий важно пройти бесплатное тестирование, на котором педагог подберёт актуальный курс и удобный график посещения. Численность групп не превышает 5 человек.

В этом учебном году нам доверились более 300 семей. Рады помочь и вам!

Запись по телефону 57−16−06 или на сайте www.barnaul-1.turboread.ru

Актуальная информация в «Инстаграм»: @turboread_brn

Адрес: пр. Комсомольский, 80-в, ул. Взлетная, 23

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