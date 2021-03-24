Научим ребёнка учиться!

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина приглашает детей от 4 до 17 лет пройти 10-дневные тренинги разной направленности:
- Обучение чтению
- Техника чтения
- Чтение словами
- Скорочтение
- Устный счёт
- Красивый почерк
- Логическое мышление
- Память
Каждый тренинг направлен на отработку конкретного навыка и состоит из множества техник эффективного обучения, что приводит к быстрому достижению результата.
Для родителей дошкольников также есть уникальное предложение по комплексной подготовке к школе. Сертифицированные педагоги-тренеры, дефектологи, логопед способны за короткий промежуток времени подготовить ребёнка к первому классу.
Перед началом занятий важно пройти бесплатное тестирование, на котором педагог подберёт актуальный курс и удобный график посещения. Численность групп не превышает 5 человек.
В этом учебном году нам доверились более 300 семей. Рады помочь и вам!
Запись по телефону 57−16−06 или на сайте www.barnaul-1.turboread.ru
Актуальная информация в «Инстаграм»: @turboread_brn
Адрес: пр. Комсомольский, 80-в, ул. Взлетная, 23