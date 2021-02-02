Навигаторы детства: в школах появятся советники-воспитатели по работе с подростками

Министерство просвещения планирует усилить воспитательную работу в школах и создает для этого должность советника директора школы по воспитанию, пишет « Коммерсант ».

В 2021 году в 10 пилотных регионах страны пройдет конкурс на эту должность под названием «Навигаторы детства», сообщил в Совфеде глава Минпросвета Сергей Кравцов.

С 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе.

Должность «советника-воспитателя» подразумевает в первую очередь общение с молодежью. Воспитатели должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах. Тема протестов и участия в них молодежи обсуждается «на самых верхах», добавил источник издания.

Предполагается, что в следующем году конкурс пройдет во всех регионах РФ.

Зарплата

На должность советников по воспитательной работе смогут претендовать действующие педагоги и студенты педвузов, начиная с четвертого курса, пишет «Росбалт».

Для таких сотрудников будет предусмотрена ежемесячная федеральная надбавка в размере 15 тыс. руб. без учета региональных коэффициентов.