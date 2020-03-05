«Не надо навязывать нам свои ценности»: жители алтайского села заступились за школу, где затравили ребенка

Жители села Новоярка опубликовали в «Каменских известиях» открытое письмо , в котором они защищают педагогов и школу, где ребенок из-за травли перешел на семейное обучение.

Что произошло в школе

О долголетней травле школьника стало известно в декабре прошлого года.

Жительница села Майя Крылова, чей ребенок подвергся нападкам сверстников, рассказала «Каменским известиям», что в село их семья переехала в 2017 году. В местную школу пошел старший сын.

«Так как сын носит длинные волосы, со стороны директора сразу же поступило предупреждение, что его могут дразнить и травить и, если будут такие инциденты, обращаться к ней. Она постарается разрешить ситуацию», — сказала Крылова.

Но нападки на «не такого, как все» одноклассника начались в первый же день учебы.

«После первого инцидента он попросил меня пока не вмешиваться. Якобы, попробует сам справиться с этим. Но ситуация не изменилась, а только стала ухудшаться. Буквально за пару недель нашего проживания в поселке появились совершенно беспочвенные сплетни о том, что мы сектанты. Мы так поняли, что опять же из-за длинных волос. А у нас это семейная традиция, все в семье с длинными волосами были, есть и будут. И из-за чьих-то предрассудков глупо отказываться от многовековой традиции предков, это, как минимум, неуважение к ним», — пояснила СМИ мама ребенка.

Руководство школы несколько раз обещало вмешаться в ситуацию, но дело, по словам пострадавшей семьи, не двигалось дальше отговорок.

В ноябре 2019 года произошел инцидент, который стал последней каплей. Во время урока, пока учитель вышел из класса, к мальчику подошли шестеро одноклассников, заломили ему руки и имитировали половой акт, снимая происходящее на телефон.

После этого Крылова забрала ребенка на семейное обучение.

Что пишут жители села

В открытом письме на эту новость жители села Новоярки заступились за педагогов школы.

По их мнению, «у школы отняты практически все средства воздействия на ребенка, кроме слова». Им показалось несправедливым тот факт, что «что бы ни случилось — школа виновата», хотя при этом «ключевая роль в процессе воспитания у нее давным-давно отнята, современная школа оказывает только образовательные услуги».

«Все неравнодушные жители и ветераны педагогического труда с огромной болью в душе читали строки: „Очень жаль, что взрослые люди, которым доверяем самое дорогое — детей, готовы жертвовать их жизнями и здоровьем в угоду своей трусости и лени“. Трусость и леность педагогов? Это так можно огульно очернить деятельность школы? Нафантазировать и оболгать? Нафантазировали, преувеличивали и все сделали „Великой Правдой“! Живем, работаем, не модно, не современно? И учителя наши — лжецы? И дети самые негодные, невоспитанные? И можно так всех терроризировать, выбить из колеи. Ради чего? В стремлении любой ценой защитить семью?», — написали в СМИ активисты села.

Они посоветовали семье «задуматься об уроках и последствиях» сложившейся ситуации.