29 марта
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Образование

«Не умеем ставить уколы»: студенты барнаульского медколледжа пожаловались, что их ничему не учат

Студенты Барнаульского медицинского колледжа написали открытое письмо региональному минздраву, губернатору Виктору Томенко и другим властям. В нем они пожаловались, что не представляют, как после выпуска будут лечить людей — для этого им не хватает знаний.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Обращение опубликовано в паблике Barnaul 22.

«Все СМИ Алтайского края освещают одну из самых больших проблем в системе здравоохранения АК — нехватку медицинских работников среднего звена. Мы, будущие выпускники Барнаульского медицинского колледжа, не представляем, как мы сможем работать в практическом здравоохранении, ведь за годы обучения мы не получили элементарных теоретических знаний, не говоря уже о практических навыках», — заявили студенты.

Студенты пишут, что в колледже, по словам самих преподавателей, не хватает кадров, поэтому занятия «ведутся как попало» или не ведутся вообще.

«Что касается практики, так большинство из нас не умеют ставить иньекции — а это один из основных навыков в работе медсестры или фельдшера», — посетовали они.

При этом, чтобы получить зачет, им достаточно внести в дневник практик «огромный список якобы освоенных нами манипуляций».

Медики в красной зоне.
Медики в красной зоне.
zdravalt.ru

Если же практика и случалась, то студенты колледжа только сидели на телефоне или разносили карточки.

«В колледже мы неоднократно обращались с просьбой, чтобы нас отправили на помощь медсёстрам, фельдшерам, на что получали категорический отказ», — говорится в обращении.

Возможности подработки во внеучебное время они не рассматривают, поскольку пары идут с утра до вечера.

В конце письма студенты попросили «дать возможность получить качественное медобразование».

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