Не забудьте поздравить. Алтайский филиал РАНХиГС отметит 21-й день рождения

Алтайский филиал РАНХиГС (раньше филиал Сибирской академии государственной службы) был образован 2 февраля 2001 года. За 21 год на его площадке получили высшее образование, прошли профессиональную переподготовку и повысили квалификацию больше 15 тыс. человек.
Сейчас в Алтайском филиале РАНХиГС обучаются более 4 тыс. студентов — не только из Алтайского края, но и из других регионов. Академия оснащена современными учебными корпусами и аудиториями, цифровой техникой, компьютерными классами, конференц-залами и спортивными площадками. Кроме того, в ней работают Психологический центр, Бизнес-школа, Центр дополнительного образования и Центр карьеры.
Программы Алтайского филиала РАНХиГС построены на новейших методах обучения — проектном подходе, «ситуационных кейсах» и деловых играх. В вузе создается база видеолекций от преподавателей и используется электронная образовательная площадка. И, кстати, все учебные курсы переведены в онлайн.
А еще у Алтайского филиала РАНХиГС есть цифровая библиотека, насчитывающая больше 500 тыс. учебных и научно-популярных книг. Студентам академии доступны базы электронных библиотек — «IPRbooks», «Лань», «Юрайт», «Университетская библиотека онлайн», «Znanium.com», «Айбукс» и «BOOK.RU». Также для пытливых умов организованы удаленные залы Российской государственной библиотеки, Президентской библиотеки имени Ельцина и Национальной электронной библиотеки.
Поздравляем Алтайский филиал РАНХиГС с днем рождения! Пусть ваши студенты не перестают удивлять умом, желанием учиться и открывают для себя новые грани науки!
И, да, для тех, кто любит науку и хочет в ней развиваться, в Алтайском филиале РАНХиГС проходят научные конференции, конкурсы, лекции, мастер-классы, олимпиады и тренд-сессии. А для новичков, которые только поступают, действует «Школа больших возможностей». Это шанс познакомиться с атмосферой учебного заведения и легко адаптироваться при переходе из школы в вуз.
Отметим, что участие в «Школе больших возможностей» позволяет получить скидку на обучение.
Узнать больше об Алтайском филиале РАНХиГС и его современных возможностях можно в Instagram, «Вконтакте», Facebook, «Одноклассниках» и на YouTube-канале академии.
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Алтайский филиал РАНХиГС
г. Барнаул, ул. Партизанская, 187
Тел. (3852) 50−30−03
Сайт: alt.ranepa.ru