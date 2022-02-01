Не забудьте поздравить. Алтайский филиал РАНХиГС отметит 21-й день рождения

Алтайский филиал РАНХиГС отметит день рождения 2 февраля. Altapress.ru поздравляет вуз, его преподавателей и студентов — словом тех, кто ежедневно делает учебный процесс интересным, ярким и познавательным.

Алтайский филиал РАНХиГС (раньше филиал Сибирской академии государственной службы) был образован 2 февраля 2001 года. За 21 год на его площадке получили высшее образование, прошли профессиональную переподготовку и повысили квалификацию больше 15 тыс. человек.

Сейчас в Алтайском филиале РАНХиГС обучаются более 4 тыс. студентов — не только из Алтайского края, но и из других регионов. Академия оснащена современными учебными корпусами и аудиториями, цифровой техникой, компьютерными классами, конференц-залами и спортивными площадками. Кроме того, в ней работают Психологический центр, Бизнес-школа, Центр дополнительного образования и Центр карьеры.

Алтайский филиал РАНХиГС. Предоставлено altapress.ru. Алтайский филиал РАНХиГС. Предоставлено altapress.ru. Алтайский филиал РАНХиГС. Предоставлено altapress.ru.

Программы Алтайского филиала РАНХиГС построены на новейших методах обучения — проектном подходе, «ситуационных кейсах» и деловых играх. В вузе создается база видеолекций от преподавателей и используется электронная образовательная площадка. И, кстати, все учебные курсы переведены в онлайн.

А еще у Алтайского филиала РАНХиГС есть цифровая библиотека, насчитывающая больше 500 тыс. учебных и научно-популярных книг. Студентам академии доступны базы электронных библиотек — «IPRbooks», «Лань», «Юрайт», «Университетская библиотека онлайн», «Znanium.com», «Айбукс» и «BOOK.RU». Также для пытливых умов организованы удаленные залы Российской государственной библиотеки, Президентской библиотеки имени Ельцина и Национальной электронной библиотеки.

Поздравляем Алтайский филиал РАНХиГС с днем рождения! Пусть ваши студенты не перестают удивлять умом, желанием учиться и открывают для себя новые грани науки!

Алтайский филиал РАНХиГС. Предоставлено altapress.ru. Алтайский филиал РАНХиГС. Предоставлено altapress.ru. Алтайский филиал РАНХиГС. Предоставлено altapress.ru. Алтайский филиал РАНХиГС. Предоставлено altapress.ru.

И, да, для тех, кто любит науку и хочет в ней развиваться, в Алтайском филиале РАНХиГС проходят научные конференции, конкурсы, лекции, мастер-классы, олимпиады и тренд-сессии. А для новичков, которые только поступают, действует «Школа больших возможностей». Это шанс познакомиться с атмосферой учебного заведения и легко адаптироваться при переходе из школы в вуз.

Отметим, что участие в «Школе больших возможностей» позволяет получить скидку на обучение.

Алтайский филиал РАНХиГС. Предоставлено altapress.ru.

Узнать больше об Алтайском филиале РАНХиГС и его современных возможностях можно в Instagram, «Вконтакте», Facebook, «Одноклассниках» и на YouTube-канале академии.

Алтайский филиал РАНХиГС

г. Барнаул, ул. Партизанская, 187

Тел. (3852) 50−30−03

Сайт: alt.ranepa.ru