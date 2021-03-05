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Образование

Недетская цена. Сколько в Алтайском крае стоит путевка в детский лагерь и как получить компенсацию

В Алтайском крае начинается период подачи заявок на получение путевки в детские лагеря. О ценах и компенсациях — в нашем материале.

Детский палаточный лагерь.
Детский палаточный лагерь.
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1 Сколько лагерей в Алтайском крае?

В Алтайском крае в этом году планируется открыть для отдыха детей 54 загородных учреждения.

2 Сколько стоит путевка?

Цена путевки зависит от продолжительности смены: 14 дней — 18,5 тыс. рублей. 21 день — 27,5 тыс. рублей.

Ребенок плавает.
Ребенок плавает.
СС0
3 Есть ли система компенсаций?

Да, из краевого бюджета выделят средства для компенсации. Они составят:

  • 6,3 тыс. рублей — для всех жителей края, которые воспитывают детей в возрасте до 15 лет.
  • 4,3 тыс. рублей — для жителей края, работающих в госучреждениях и ведомствах.
  • 18,5 тыс. рублей — для многодетных семей, отправляющих на отдых трех и более детей. То есть отдых первых двух детей нужно будет оплатить, а остальные на смену в 14 или 21 день смогут поехать бесплатно.

Важный момент: все компенсации суммируются в зависимости от того, под какие социальные категории попадает родитель, подавший заявку на путевку для ребенка. Они предоставляются за счет краевого и муниципальных бюджетов.

4 Когда откроются лагеря?

Загородные лагеря откроются 7 июня.

Летний лагерь. Костер.
Летний лагерь. Костер.
unsplash.com
5 Будут ли пришкольные группы?

С 1 июня в крае будут работать 793 пришкольных группы с дневным пребыванием детей.

6 Куда обращаться за информацией?

Уточнить все вопросы можно по телефону горячей линии Единой площадки регистрации путевок в лагеря: +7 (3852) 206−133. Звонки принимают по будням с 9 до 17 часов.

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