Недетская цена. Сколько в Алтайском крае стоит путевка в детский лагерь и как получить компенсацию

3 Есть ли система компенсаций?

Да, из краевого бюджета выделят средства для компенсации. Они составят:

6,3 тыс. рублей — для всех жителей края , которые воспитывают детей в возрасте до 15 лет.

которые воспитывают детей в возрасте до 15 лет. 4,3 тыс. рублей — для жителей края , работающих в госучреждениях и ведомствах.

работающих в госучреждениях и ведомствах. 18,5 тыс. рублей — для многодетных семей , отправляющих на отдых трех и более детей. То есть отдых первых двух детей нужно будет оплатить , а остальные на смену в 14 или 21 день смогут поехать бесплатно.

Важный момент: все компенсации суммируются в зависимости от того, под какие социальные категории попадает родитель, подавший заявку на путевку для ребенка. Они предоставляются за счет краевого и муниципальных бюджетов.