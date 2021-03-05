Недетская цена. Сколько в Алтайском крае стоит путевка в детский лагерь и как получить компенсацию

В Алтайском крае в этом году планируется открыть для отдыха детей 54 загородных учреждения.
Цена путевки зависит от продолжительности смены: 14 дней — 18,5 тыс. рублей. 21 день — 27,5 тыс. рублей.
Да, из краевого бюджета выделят средства для компенсации. Они составят:
- 6,3 тыс. рублей — для всех жителей края, которые воспитывают детей в возрасте до 15 лет.
- 4,3 тыс. рублей — для жителей края, работающих в госучреждениях и ведомствах.
- 18,5 тыс. рублей — для многодетных семей, отправляющих на отдых трех и более детей. То есть отдых первых двух детей нужно будет оплатить, а остальные на смену в 14 или 21 день смогут поехать бесплатно.
Важный момент: все компенсации суммируются в зависимости от того, под какие социальные категории попадает родитель, подавший заявку на путевку для ребенка. Они предоставляются за счет краевого и муниципальных бюджетов.
Загородные лагеря откроются 7 июня.
С 1 июня в крае будут работать 793 пришкольных группы с дневным пребыванием детей.
Уточнить все вопросы можно по телефону горячей линии Единой площадки регистрации путевок в лагеря: +7 (3852) 206−133. Звонки принимают по будням с 9 до 17 часов.