Некоторые российские чиновники лишились квартальных премий за безграмотность

«Почему я ошибки исправляю? Семь виз стоит на документе. Документ идет в администрацию президента! Я в следующий раз буду публично называть фамилии тех, кто визирует подобные бумаги. Это просто безобразие! Пять или шесть документов! Я вначале замечания делал устные. Теперь идет депремирование за квартал», — сказал Старовойт.
По словам губернатора, за последний год он находил ошибки в шести-семи официальных письмах. Он отметил, что в официальной переписке недопустимы любые ошибки.
«Одна неправильно поставленная запятая может исказить смысл написанного. Безграмотность сотрудника — это повод задуматься о соответствии человека занимаемой должности», — заявил губернатор.
Он сообщил, что всех сотрудников региональной администрации тестируют на знание русского языка, пишет polit.ru.
«В администрации Курской области есть корректор, но порой после проверки в текст приходится срочно вносить какие-то дополнения, поэтому пропускаются ошибки орфографические», — пояснил губернатор.
В марте журналист издания УтроNews журналист назвал Олега Хорохордина губернатором Алтайского края вместо главы Республики Алтай. Ошибку стали активно обсуждать в Telegram-каналах.
В редакции принесли свои извинения и уволили корреспондента.