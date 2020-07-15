Некоторые российские чиновники лишились квартальных премий за безграмотность

«Почему я ошибки исправляю? Семь виз стоит на документе. Документ идет в администрацию президента! Я в следующий раз буду публично называть фамилии тех, кто визирует подобные бумаги. Это просто безобразие! Пять или шесть документов! Я вначале замечания делал устные. Теперь идет депремирование за квартал», — сказал Старовойт.