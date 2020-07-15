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Образование

Некоторые российские чиновники лишились квартальных премий за безграмотность

Губернатор Курской области Роман Старовойт лишил премии подчиненных и намерен далее штрафовать их за орфографические ошибки, передает Курское интернет-телевидение.

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

«Почему я ошибки исправляю? Семь виз стоит на документе. Документ идет в администрацию президента! Я в следующий раз буду публично называть фамилии тех, кто визирует подобные бумаги. Это просто безобразие! Пять или шесть документов! Я вначале замечания делал устные. Теперь идет депремирование за квартал», — сказал Старовойт.

По словам губернатора, за последний год он находил ошибки в шести-семи официальных письмах. Он отметил, что в официальной переписке недопустимы любые ошибки.

«Одна неправильно поставленная запятая может исказить смысл написанного. Безграмотность сотрудника — это повод задуматься о соответствии человека занимаемой должности», — заявил губернатор.

Он сообщил, что всех сотрудников региональной администрации тестируют на знание русского языка, пишет polit.ru.

«В администрации Курской области есть корректор, но порой после проверки в текст приходится срочно вносить какие-то дополнения, поэтому пропускаются ошибки орфографические», — пояснил губернатор.

В марте журналист издания УтроNews журналист назвал Олега Хорохордина губернатором Алтайского края вместо главы Республики Алтай. Ошибку стали активно обсуждать в Telegram-каналах.

В редакции принесли свои извинения и уволили корреспондента.

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