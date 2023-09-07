В конце августа Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты документов с указанием изменений в ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году. Во многих экзаменах понизили максимальный первичный балл и сократили количество заданий. Altapress.ru рассказывает, что ждет выпускников школ на главной итоговой аттестации.

Стабильность — признак ОГЭ

Большая часть предметов ОГЭ остались без изменений. Это математика, информатика, биология, физика, химия, история, география, обществознание и иностранные языки.

Тем не менее изменения претерпел русский язык. В экзамен включили четыре новых задания с кратким ответом. Дополнительно были скорректированы критерии оценивания развернутых ответов.

В ОГЭ по литературе уточнили систему оценивания выполнения ряда заданий. Также уменьшили максимальный первичный балл с 42 до 37.

Для всех экзаменов были обновлены кодификаторы проверяемых тем. При этом школьникам по прежнему можно пользоваться литературой из кодификаторов прошлых лет.

Подготовка к экзамену. СС0

Экзамен без "демократии» и наследия классиков

В отличие от экзаменов 9-х классов, изменения коснулись почти всех предметов ЕГЭ. Перемен избежали только базовая математика и химия. Зато были значительно переработаны экзамены по физике, русскому языку и литературе.

Русский язык

В русском языке изменилась формулировка заданий 13 (правописание «не» с разными частями речи) и 14 (слитное, дефисное, раздельное написание слов). Теперь ученик должен выбрать несколько вариантов ответов, пронумерованных цифрами — их может быть от двух до четырех.

Изменилась система оценивания ответов на задания 8 и 26: два балла за 8 задание и три балла за 26.

Большие перемены произошло в задании 27, в котором экзаменуемый пишет сочинение. Теперь ученик должен не только проиллюстрировать проблему в тексте примером, но и проанализировать смысловую связь между аргументами. А также подкрепить собственное мнение примером из жизненного, читательского или культурного опыта.

Максимальный первичный балл за экзамен понизили с 54 до 50.

Экзамен. СС0

Физика

В КИМе по физике сократили число заданий с 30 до 26. В первой части экзамена исключили интегрированную задачу на распознавание графических зависимостей и две - на определение соответствия формул и физических величин по механике и электродинамике. Также во второй части работы удалили одно из заданий высокого уровня сложности (расчетная задача).

Изменения коснулись и кратких ответов. В первую очередь, был уменьшен объем проверяемых знаний и навыков. Также в первой части одно из заданий с ответом в виде числа перенесли из раздела «МКТ и термодинамика» в раздел «Механика».

Максимальный первичный балл уменьшился с 54 до 45.

Школа. Учеба. СС0.

Литература

В литературе также сократили количество заданий базового уровня сложности с кратким ответом: с 7 до 6. Также изменили критерии оценивания заданий с развернутым ответом. В них повысили требования к уровню грамотности.

Также некоторые учителя литературы заметили, что из кодификатора исчезли произведения авторов первой половины XIX века, в том числе Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Общественность тут же начала переживать, что великих классиков исключили из школьной программы совсем.

Однако в Минпросвещения опровергли данную информацию. В ведомстве объяснили, что классиков золотого века изучают в основной школе — на них же опираются в заданиях в ОГЭ. А в старшей школе ученики начинают знакомиться с произведениями второй половины ХIХ - начала ХХI века. По этой причине им отдается большое предпочтение в ЕГЭ. Однако выпускникам 11-х классов никто не запрещает привлекать классические произведения в сочинениях на сопоставление и в большом сочинении.

Кстати о большом сочинении — оно также претерпело значительно изменение. Теперь в нем больше нельзя приводить в качестве примера любые произведения для раскрытия темы. Теперь экзаменуемый должен будет выбрать одного из предложенных трех писателей-классиков.

Также проверяющие будут оценивать в сочинении не только знание литературы, но и речевые, грамматические нормы языка.

В экзамене понизили первичный балл с 53 до 48.

Учеба. Школа. https://unsplash.com/

Профильная математика и информатика

Что касается профильной математики, то в первую часть экзамена добавили задание по геометрии. В нем проверяющие будут оценивать умения ученика определять координаты точки, вектора, производить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами.

В отличие от остальных экзаменов, в математике, наоборот, повысили максимальный первичный балл с 31 до 32 баллов.

В информатике изменили только одно задание - 13. Там будут проверять умение использовать маску подсети при адресации в соответствии с протоколом IP.

История и обществознание

В экзамене по истории лишь детализировали структуру задания 18 на установление причинно-следственных связей.

В обществознании скорректировали формулировку и внесли изменения в систему оценивания выполнения задания 24 (критерий 24.1).

Однако учителей обществознания насторожило отсутствие в кодификаторе таких тем, как «Демократия», «Гражданское общество и государство», «Международное право» и «Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба».

В Минпросвещения пояснили, что темы никуда не исчезли, они вошли в состав других кодификаторов ЕГЭ. Так «Демократия» и «Гражданское общество» находятся в теме «Форма государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм государства».

«Воинская обязанность» переехала в «Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации». А вот тему «Международное право» и правда исключили, так как, по словам ведомства, ее не проходят на базовом уровне.

Школа. Учеба. СС0.

Биология и география

В экзамене по биологии удалили задание 20 по нумерации, тем самым сократив число вопросов с 29 до 28. А максимальный первичный балл понизился с 59 до 57 баллов.

В КИМе по географии также исключили несколько заданий - 22 и 23 с топографической картой (определение азимута и построение профиля). Тем самым общее число задач уменьшилось с 31 до 29.

Максимальный первичный балл изменился с 43 до 39.

Иностранные языки

Кардинальных изменений в структуре КИМов в экзаменах по иностранным языкам в 2024 году не будет.

В соответствии со стандартами экзаменов 2022 года, в иностранных языках задания распределены по двум уровням сложности: базовому и высокому.

Были уточнены формулировки задания, в которых необходимо проанализировать данные таблицы и диаграммы, а также описать изображение.

Также разработчики ЕГЭ уменьшили максимальное количество баллов за выполнение заданий 1, 2 (аудирование) и 10, 11 (чтение). В отношении заданий 1 и 11 максимальный балл составляет два, а в отношении заданий 2 и 10 — три балла.

Первичный балл изменился со 86 до 82.