Немного удачи. Министр Фальков рассказал барнаульской студентке, как стать министром

Александра поинтересовалась у Фалькова, что нужно делать, чтобы стать министром. «Если бы я знал!» — коротко ответил чиновник. Но после этого улыбнулся и продолжил.
«Вы должны быть преданы своему делу, никогда не думать о позиции министра, получать от этого удовольствие и тогда у вас будет результат. А он появляется тогда, когда вы верите в то, что делаете и четко представляете своим намерения. Ну и немного удачи», — ответил Фальков.
На пресс-конференции также обсудили, как развивать и популяризировать российскую науку, достичь технологического суверенитета, поддержать студентов, молодых ученых и студенческие медиа.
Ранее АлтГУ обновил логотип в честь 50-летия.
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