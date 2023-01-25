Немного удачи. Министр Фальков рассказал барнаульской студентке, как стать министром

В честь дня студенчества в Москве проводят пресс-конференцию с министром образования и науки Валерием Фальковым. Студентка Алтайского госуниверситета и корреспондент газеты «За Науку» Александра Смолянинова задала ему вопросы, сообщает сайт «За Науки».

Александра поинтересовалась у Фалькова, что нужно делать, чтобы стать министром. «Если бы я знал!» — коротко ответил чиновник. Но после этого улыбнулся и продолжил.

«Вы должны быть преданы своему делу, никогда не думать о позиции министра, получать от этого удовольствие и тогда у вас будет результат. А он появляется тогда, когда вы верите в то, что делаете и четко представляете своим намерения. Ну и немного удачи», — ответил Фальков.

На пресс-конференции также обсудили, как развивать и популяризировать российскую науку, достичь технологического суверенитета, поддержать студентов, молодых ученых и студенческие медиа.

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