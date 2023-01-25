25 января
﻿
Образование

Немного удачи. Министр Фальков рассказал барнаульской студентке, как стать министром

В честь дня студенчества в Москве проводят пресс-конференцию с министром образования и науки Валерием Фальковым. Студентка Алтайского госуниверситета и корреспондент газеты «За Науку» Александра Смолянинова задала ему вопросы, сообщает сайт «За Науки».

Пресс-конференция с Фальковым.
Пресс-конференция с Фальковым.
Rutube-канал"За Науку".

Александра поинтересовалась у Фалькова, что нужно делать, чтобы стать министром. «Если бы я знал!» — коротко ответил чиновник. Но после этого улыбнулся и продолжил.

«Вы должны быть преданы своему делу, никогда не думать о позиции министра, получать от этого удовольствие и тогда у вас будет результат. А он появляется тогда, когда вы верите в то, что делаете и четко представляете своим намерения. Ну и немного удачи», — ответил Фальков.

На пресс-конференции также обсудили, как развивать и популяризировать российскую науку, достичь технологического суверенитета, поддержать студентов, молодых ученых и студенческие медиа.

Ранее АлтГУ обновил логотип в честь 50-летия.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость