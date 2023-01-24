«Соколу открыт весь мир»: АлтГУ обновил логотип в честь 50-летия

В Алтайском госуниверситете (АлтГУ) появился новый логотип. Его утвердили 27 декабря на заседании Ученого совета вуза.

Символом АлтГУ стал сокол. Концепцию логотипа представил на Ученом совете Сергей Землюков. Как рассказали в вузе, эта птица — символ мудрости, полета и устремленности в будущее. А для университета она имеет еще одно значение.

На базе вуза находится уникальный питомник «Алтай Фалькон», где ученые АлтГУ восстанавливают популяцию краснокнижных птиц соколов-балобонов.

Однако в новом образе представили и традиционные для Алтайского госуниверситета детали — книгу и геральдический щит.

Разработкой дизайна нового логотипа и брендбука АлтГУ занимался его выпускник, барнаульский дизайнер Павел Запольский. Кстати, asu.ru обновил и свой сайт.

Максим Герасимюк,

проректор по цифровой трансформации и медиакоммуникациям:

Сейчас на сайт заходят 18 тыс. уникальных посетителей в сутки, которые просматривают до 100 тыс. страниц. Глубина прочтения — от пяти до семи страниц, в среднем это шесть минут. Мы рассчитываем на то, что пользователи начнут проводить еще больше времени на сайте АлтГУ и будут чаще обращаться к новостной ленте. Ведь читать ее теперь удобнее.

Ранее стало известно, что АлтГУ подвергся хакерской атаке. Злоумышленники получили доступ к сервису регистрации участников на конференции, проводимые в том числе Алтайским госуниверситетом.