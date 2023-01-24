24 января
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Образование

«Соколу открыт весь мир»: АлтГУ обновил логотип в честь 50-летия

В Алтайском госуниверситете (АлтГУ) появился новый логотип. Его утвердили 27 декабря на заседании Ученого совета вуза.

Главный корпус АлтГУ, университет.
Главный корпус АлтГУ, университет.
Анна Зайкова.

Символом АлтГУ стал сокол. Концепцию логотипа представил на Ученом совете Сергей Землюков. Как рассказали в вузе, эта птица — символ мудрости, полета и устремленности в будущее. А для университета она имеет еще одно значение.

На базе вуза находится уникальный питомник «Алтай Фалькон», где ученые АлтГУ восстанавливают популяцию краснокнижных птиц соколов-балобонов.

Однако в новом образе представили и традиционные для Алтайского госуниверситета детали — книгу и геральдический щит.

Разработкой дизайна нового логотипа и брендбука АлтГУ занимался его выпускник, барнаульский дизайнер Павел Запольский. Кстати, asu.ru обновил и свой сайт.

Максим Герасимюк,
проректор по цифровой трансформации и медиакоммуникациям:

Сейчас на сайт заходят 18 тыс. уникальных посетителей в сутки, которые просматривают до 100 тыс. страниц. Глубина прочтения — от пяти до семи страниц, в среднем это шесть минут. Мы рассчитываем на то, что пользователи начнут проводить еще больше времени на сайте АлтГУ и будут чаще обращаться к новостной ленте. Ведь читать ее теперь удобнее.

Ранее стало известно, что АлтГУ подвергся хакерской атаке. Злоумышленники получили доступ к сервису регистрации участников на конференции, проводимые в том числе Алтайским госуниверситетом.

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