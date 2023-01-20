Алтайский госуниверситет подтвердил информацию о хакерской атаке

Алтайский государственный университет подтвердил , что в руки хакеров попали некоторые персональные данные.

Однако хакерской атаке подвергся не сайт университета, а сервис регистрации участников на конференции, проводимые в том числе и АлтГУ.

«Утечке подверглись учетные записи исключительно данного сервиса регистрации. Никакие финансовые, личные и другие данные сотрудников и студентов университета атаке не подверглись», — передает пресс-служба вуза.

Ресурс, откуда забрали данные, отключили. Вуз обратился в правоохранительные органы с заявлением об инциденте.

Напомним, информацию о хакерской атаке начали распространять СМИ 20 января.