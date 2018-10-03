«Никаких скандалов»: экс-ректор АлтГУ подробно рассказал о причинах своего ухода и будущем вуза

Решение об отставке с поста ректора АлтГУ было добровольным и продуманным, сообщил altapress.ru Сергей Землюков. Он написал заявление еще 19 сентября, а 25-го ученый совет избрал его президентом вуза. Землюков подробно рассказал, почему он принял решение об уходе, зачем стал президентом, что происходит в коллективе и как он видит будущее АлтГУ.

«Зачем мне цепляться за должность?»

— Могли бы вы внести ясность — насколько внезапной или , напротив , запланированной была ваша отставка с поста ректора?

— Это совершенно не спонтанное решение, как пытаются преподать некоторые персоны и СМИ. Никаких экстренных решений по моему пребыванию на посту не принималось. Скандалов за моим уходом с должности ректора не стоит. Это не результат чьих-то происков или борьбы за место — такая версия просто несостоятельна. Это было мое личное, осмысленное, подготовленное решение. Я добровольно написал заявление об уходе 19 сентября. Определенное время заняло документационное оформление данного вопроса.

И я нисколько не лукавлю, когда говорю, что реалии требуют новых, более молодых, руководителей. Сейчас в правительстве России сформировано министерство — науки и высшего образования. Его возглавляет Михаил Михайлович Котюков, которому 41 год. Алтайский госуниверситет только выиграет, если связи и взаимоотношения будет налаживать новый ректор.

Я никогда ни за какие кресла не держался. Зачем мне цепляться за должность, если изменения могут принести пользу? Я не оставляю за собой какие-то проблемы, нерешенные задачи. Все работает, ничто не брошено, стратегия развития разработана и реализуется.

— Но вы решили остаться президентом.

— Во-первых, решил не я единолично. Меня выбрали. Какие к этому могут быть вопросы? Во-вторых, я занял должность президента не по соображениям тщеславия или из-за желания потешить свои амбиции. Сейчас у вуза непростой период: в регионе только формируется новое правительство, на федеральном уровне лишь недавно заработало новое профильное министерство, университету предстоит защита как опорному вузу и прохождение аккредитации. Я могу помочь. Одному человеку сложно справиться со всем объемом задач.

— Будет ли , на ваш взгляд , конкурентная борьба за пост ректора?

— Конечно. Претенденты уже проявились.

— Вы будете кого-то поддерживать или займете нейтральную позицию?

— Буду поддерживать. Кандидатура исполняющего обязанности подбиралась в том числе и при моем участии (сейчас и.о. ректора является Сергей Бочаров. — прим. ред.).

— Какие качества , на ваш взгляд , позволяют ему стать ректором?

— Во-первых, молодой. Во-вторых, управленец. Он возглавляет профильную кафедру, защитил серьезную докторскую диссертацию по теме управления бизнес-процессами, предприятиями и организациями. То есть у него есть навыки в сфере управления, и его теоретические знания могут быть применены в практической плоскости. Третье — он заведующий кафедрой, пользуется авторитетом на факультете. Четвертое — Бочаров погружен в программу стратегического развития опорного университета, возглавляя проектный офис в университете.

— Вы готовы к тому , что выборы ректора могут оказаться бурными , в том числе в информационном пространстве?

— Тут нельзя быть готовым или нет. При любых выборах могу быть вбросы фейковой информации. Но я считаю, лучше участвовать в открытых дискуссиях. Выходите, говорите! Разве кто-то мешает? Будет конференция, перед ней — ряд встреч, в том числе на факультетах.

— То есть вы за открытый разговор?

— Конечно! Вставайте к барьеру и рассказывайте, в чем вы видите проблему. А из-за какого-то прикрытия, скрываясь за никами, разбрасываться информационными, простите, «какашками» — это совершенно другой, нечистоплотный, подход.

АлтГУ. Студенты Анна Зайкова

«Нам не просто таблички раздали!»

— За время ваше ректорства ключевым достижением стало присвоение вузу статуса опорного. Насколько он соответствует внутреннему содержанию?

— Статус предоставляется по итогам победы в конкурсе. И ведь в нем участвовали не мы одни из края. Но победу-то одержал наш университет, потенциал которого позволял это сделать. Нам же не просто таблички раздали! Оценивали как раз содержание. Мы и тогда показывали хорошие результаты, и сейчас находимся в пятерке лучших среди опорных вузов, а всего их в стране 33. А в общероссийском рейтинге университетов АлтГУ расположился в районе 50-го места. Это нормальный результат, учитывая, что в стране 21 вуз работает по проекту «5−100», они получают несравнимое с нами госфинансирование.

— Из чего конкретно складывается качество работы АлтГУ? Что именно позволяет ему называться опорным?

— Первое — никогда классический университет так активно не развивался с точки зрения создания новых образовательных программ. К началу учебного года в 2019 году у нас их будет свыше 20. Они «заточены» на региональное развитие. Например, мы сделали первый набор по химико-фармацевтическому направлению, и он сразу нам дал хороший показатель. Запустили новую магистерскую программу на экономическом факультете. На журфаке появились «информационные технологии в медиакоммуникации». Мы запустили программы, ориентированные на азиатские рынки, и они тоже показали свою конкурентоспособность.

Второе — научно-исследовательская и внедренческая деятельность. Мы уже создаем малые инновационные предприятия, внедряем новые продукты, технологии. А ведь в классическом университете прикладной науки почти не было. В основном развивалась теоретическая. А теперь мы взаимодействуем с НИИ: с 40 у нас есть договоры, а с 16 — организованы совместные лаборатории.

— Прикладные исследования обычно реализуются в двух направлениях — как самостоятельные стартапы и как разработки для действующих предприятий. Может ли классический университет стать площадкой для стартапов?

— Он уже им стал. На 2016−2017 год мы выиграли все крупные российские мегагранты в сфере прикладных исследований и внедрений.

Например, наш проект «Промбиотех» — на внедрение биологических препаратов для сельского хозяйства. Они уже работают, и не только в Алтайском крае. Сейчас мы выходим на второй этап — создаем кормовые добавки, препараты для обработки, дезинфекции и т. д.

Совместно с «Алтайвитаминами» мы выиграли грант на разработку чистой субстанции для сальбутамола (бронхорасширяющего препарата). По проекту «Фарма 2020» выиграли грант на создание образовательных программ для вузов России, занимающихся фармнаправлением.

АлтГУ. Студенты Анна Зайкова

— Есть мнение , что АлтГУ , занимаясь , например , фармацевтикой или аграрной тематикой , заходит на территорию других вузов. Вы таким образом боретесь за студентов?

— Интересная ситуация. Когда в медуниверситете открывалось направление «экономика», никто не говорил, что они заходят на нашу территорию. Так же, как и при открытии специальностей «туризм», «социология» в техническом университете.

АлтГУ — многопрофильный вуз. Мы можем развивать те направления, которые наиболее востребованы, привлекательны, необходимы для развития вуза и региона. Что касается фармацевтики, то мы ведь не провизоров готовим, а химиков-технологов для фармпроизводств. У нас совсем другая специализация.

Мы также ведем подготовку педагогов. Но в большинстве своем — по тем направлениям, которых нет в педуниверситете. Магистерские программы для них предполагают изучение и науки, и образовательных технологий, чтобы выпускники знали не просто педагогические методики, но и то, чем дышит современная наука.

«Халтура не проходит!»

— На период вашего управления пришлись многие процессы реорганизаций , в том числе объединение факультетов. Не повлияли они на качество педагогического состава?

— Все решения, которые принимались в вузе по структурной реорганизации, не были продиктованы административными замашками или желанием порулить. Никто в здравом уме не будет предпринимать шаги, которые могут спровоцировать отрицательные последствия. Да и самих таких процессов в АлтГУ было не так уж и много. Мы провели всего одну крупную реорганизацию: объединили малочисленные факультеты, в которых практически не осталось контрольных цифр по бюджетному набору. Они были обречены на такое объединение.

Это решение, которое продиктовала сама жизнь. Рядом — Новосибирский государственный университет: они объединили все гуманитарные факультеты в один институт. По такому же пути идет Томский университет. У них и денег побольше, и конкурентоспособность повыше. Но и они видят в этом плюсы.

Почему в 2014—2016 годах министерство образования стало вести политику по объединению вузов? Потому что нужно концентрировать потенциалы разных учреждений для достижения большего эффекта. Ну, сравните: 30 бюджетных мест на филологии, которые были раньше, или 5−7, которые дают сейчас. Здесь же немного вариантов развития событий: или сокращать преподавателей, или объединить несколько факультетов и посмотреть, как их сохранить.

Вспомните, сколько говорили: давайте сокращать число экономистов, юристов, гуманитарных дисциплин. Раньше набирали 75 человек на юрфак, сейчас 10 мест. Но юристы — ладно: это конкурентоспособная специальность, они наберут внебюджетников, и это позволит содержать преподавательский состав. А как быть с филологами, психологами?

— Однако в связи с этими преобразованиями возникает вопрос: а сохранится ли качество собственно высшего образования? Таким , скажем , как оно было лет 10−15 назад. Или сейчас в нем и нужды нет?

— Тут два момента. Первое — процесс обновления кадров неминуем, он объективный. Но ни одного из ведущих преподавателей, профессоров, которые составляют базу, научную основу вуза, никто не увольнял и не отправлял на пенсию насильно. С каждым велись беседы, мы искали любые возможности продолжить сотрудничество.

Второе — новые вызовы заставляют и преподавателей работать по-другому. К студентам сегодня нужно выходить с обновленными программами, чтобы вызвать интерес. Три-четыре года назад никто и предположить не мог, что мы будем делать платный набор, например, на химическом, физическом факультетах. Бюджетников бы набрать! А сейчас мы набираем такие группы. Это значит, что предлагаются программы, в которые абитуриентам интересно вложить деньги.

Но так трансформировать свое сознание, так работать над собой могут не все. В этом суть. Требования к педагогу серьезно повысились. Халтура не проходит!

Мы сейчас предлагаем: коллеги, давайте мы будем оценивать набор по качеству приема на ваши образовательные программы и соответственно распределять то мизерное бюджетное финансирование, которое у нас есть. Конечно, возникают обиды. Но вы работайте, меняйтесь, привлекайте к себе. Конкуренция очень высокая! Студент, имея 260−280 баллов по ЕГЭ, смотрит, куда же ему пойти: в АГУ или уехать в Новосибирск, Томск. А как его удержать?

Приёмная комиссия в АлтГУ. Михаил Хаустов

— И как?

— А мы удерживаем. Ведь в этом году мы провели хороший набор. У нас 26 олимпиадников, такого никогда не было, возросло число 100-балльников. К нам приехали поступать абитуриенты из 39 регионов. Мы видим, что постепенно и Барнаул начинает на нас ориентироваться, в том числе школы с хорошим уровнем подготовки. К нам, наконец, повернулся Бийск. Оттуда абитуриенты вообще мимо Алтайского края всегда проезжали — в Новосибирск или Томск. Мы по качеству набора стали четвертыми в СФО, встав сразу за вузами, работающими по проекту «5−100».

На всех денег не хватит

— 3 октября вы будете защищать в министерстве проекты АлтГУ как опорного вуза. От результатов будет зависеть финансирование?

— Да, это основное. Очень сложно жить на то крохотное финансирование, которое идет, скажем так, вслед за студентами. Хочется средства, которые вуз зарабатывает самостоятельно, направлять на модернизацию, инфраструктуру, научные проекты, а не на текущую деятельность.

— И на какое финансирование по итогам защиты можно рассчитывать?

— Сегодня строить прогнозы невозможно. Пока нет окончательной ясности, о распределении какого объема вообще пойдет речь и по каким принципам оно будет происходить. Очевидно, что всем не утвердят — на все 33 опорных вуза средств просто не хватит. Значит, будут выделять какие-то приоритеты. Механизмы лоббирования тоже никто не отменял. Посмотрим.

Сергей Землюков Анна Зайкова

«Вузы напугали темой объединения»

— На каких направлениях работы , на ваш взгляд , вузу нужно будет сосредоточиться в ближайшие годы?

— Первое — на подготовке и запуске новых образовательных программ, чтобы привлекать хороших абитуриентов с высоким средним баллом по ЕГЭ.

Второе — надо выходить на внутреннее междисциплинарное взаимодействие. Мы накопили хорошую базу — пора формировать межфакультетское, межкафедральное сотрудничество.

Третье — нужно более активно выходить на внешнее взаимодействие. Даже ведущие вузы страны понимают, что самостоятельно высоких результатов в исследованиях не добьются и начинают работать вместе. Зачем вкладывать деньги в оборудование, которое есть у коллег? Зачем инвестировать в подготовку собственного специалиста, если уже есть готовый и с ним можно заключить договор? Кооперация необходима. Победит тот, кто выйдет на нее.

— Внутри нашего региона это возможно?

— По отдельным направлениям — конечно. Мы уже взаимодействовали и с медицинским, и с аграрным университетами.

— Откуда же такая ревность между нашими вузами? Это борьба за финансирование , которое идет вслед за студентом?

— В свое время вузы напугали темой объединения. И сейчас, наверно, думают: если мы пойдем на кооперацию, не будет ли это шагом к объединению? Но мне кажется, это бесплодная позиция, пользы она не принесет. Кооперация позволяет сэкономить ресурсы и направить их на новые проекты, поддержать перспективные направления, решить кадровые вопросы и т. д.

— Все вузы заявляют , что стараются ориентироваться на потребности экономики. Но работодатели как жаловались на дефицит кадров и их квалификации , так и жалуются. Что нужно сделать , чтобы случился какой-то прорыв?

— Это должно быть движение навстречу друг другу. И каждый должен делать свои шаги. Вузу с хорошей теоретической основой нужно выходить на разработки, которые действительно востребованы. Прежде чем начинать исследование, иди сначала спроси, а она вообще нужна кому-то? Если запросы совпадают, то и результат будет. Мы очень трудно шли к «Алтайвитаминам». Но ведь пришли! Мы нашли то, что интересно обеим сторонам.

И с другой стороны тоже должно быть стремление. Мы выходим на очень интересный проект в сельском хозяйстве. Но мы ведь по всему нашему аграрному региону искали хозяйство-партнера. Слава богу, нашли.

Про гордость

— Каким результатами , полученными на посту ректора , вы по-настоящему гордитесь?

— Я горжусь тем, что коллектив поверил в свои силы, он правильно их оценивает и чувствует, что действительно соответствует требованиям ведущего опорного вуза. Такая трансформация в сознании произошла. Преподавателям уже понятны цели и задачи. Да, кто-то не вписался, не доволен. Это тоже понятно — не все могут или хотят соответствовать.

Кроме того, сегодня университет имеет хорошую перспективу развития: есть стратегия, программа развития, есть новый руководитель, поддержка региональной власти, сплоченность коллектива. АлтГУ имеет все шансы выйти на уровень ведущих университетов России.