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«Никаких скандалов»: экс-ректор АлтГУ подробно рассказал о причинах своего ухода и будущем вуза

Решение об отставке с поста ректора АлтГУ было добровольным и продуманным, сообщил altapress.ru Сергей Землюков. Он написал заявление еще 19 сентября, а 25-го ученый совет избрал его президентом вуза. Землюков подробно рассказал, почему он принял решение об уходе, зачем стал президентом, что происходит в коллективе и как он видит будущее АлтГУ.

Сергей Землюков
Сергей Землюков
Анна Зайкова

«Зачем мне цепляться за должность?»

— Могли бы вы внести ясность — насколько внезапной или, напротив, запланированной была ваша отставка с поста ректора?

— Это совершенно не спонтанное решение, как пытаются преподать некоторые персоны и СМИ. Никаких экстренных решений по моему пребыванию на посту не принималось. Скандалов за моим уходом с должности ректора не стоит. Это не результат чьих-то происков или борьбы за место — такая версия просто несостоятельна. Это было мое личное, осмысленное, подготовленное решение. Я добровольно написал заявление об уходе 19 сентября. Определенное время заняло документационное оформление данного вопроса.

И я нисколько не лукавлю, когда говорю, что реалии требуют новых, более молодых, руководителей. Сейчас в правительстве России сформировано министерство — науки и высшего образования. Его возглавляет Михаил Михайлович Котюков, которому 41 год. Алтайский госуниверситет только выиграет, если связи и взаимоотношения будет налаживать новый ректор.

Я никогда ни за какие кресла не держался. Зачем мне цепляться за должность, если изменения могут принести пользу? Я не оставляю за собой какие-то проблемы, нерешенные задачи. Все работает, ничто не брошено, стратегия развития разработана и реализуется.

— Но вы решили остаться президентом.

— Во-первых, решил не я единолично. Меня выбрали. Какие к этому могут быть вопросы? Во-вторых, я занял должность президента не по соображениям тщеславия или из-за желания потешить свои амбиции. Сейчас у вуза непростой период: в регионе только формируется новое правительство, на федеральном уровне лишь недавно заработало новое профильное министерство, университету предстоит защита как опорному вузу и прохождение аккредитации. Я могу помочь. Одному человеку сложно справиться со всем объемом задач.

— Будет ли, на ваш взгляд, конкурентная борьба за пост ректора?

— Конечно. Претенденты уже проявились.

— Вы будете кого-то поддерживать или займете нейтральную позицию?

— Буду поддерживать. Кандидатура исполняющего обязанности подбиралась в том числе и при моем участии (сейчас и.о. ректора является Сергей Бочаров. — прим. ред.).

— Какие качества, на ваш взгляд, позволяют ему стать ректором?

— Во-первых, молодой. Во-вторых, управленец. Он возглавляет профильную кафедру, защитил серьезную докторскую диссертацию по теме управления бизнес-процессами, предприятиями и организациями. То есть у него есть навыки в сфере управления, и его теоретические знания могут быть применены в практической плоскости. Третье — он заведующий кафедрой, пользуется авторитетом на факультете. Четвертое — Бочаров погружен в программу стратегического развития опорного университета, возглавляя проектный офис в университете.

— Вы готовы к тому, что выборы ректора могут оказаться бурными, в том числе в информационном пространстве?

— Тут нельзя быть готовым или нет. При любых выборах могу быть вбросы фейковой информации. Но я считаю, лучше участвовать в открытых дискуссиях. Выходите, говорите! Разве кто-то мешает? Будет конференция, перед ней — ряд встреч, в том числе на факультетах.

— То есть вы за открытый разговор?

— Конечно! Вставайте к барьеру и рассказывайте, в чем вы видите проблему. А из-за какого-то прикрытия, скрываясь за никами, разбрасываться информационными, простите, «какашками» — это совершенно другой, нечистоплотный, подход.

АлтГУ. Студенты
АлтГУ. Студенты
Анна Зайкова

«Нам не просто таблички раздали!»

— За время ваше ректорства ключевым достижением стало присвоение вузу статуса опорного. Насколько он соответствует внутреннему содержанию?

— Статус предоставляется по итогам победы в конкурсе. И ведь в нем участвовали не мы одни из края. Но победу-то одержал наш университет, потенциал которого позволял это сделать. Нам же не просто таблички раздали! Оценивали как раз содержание. Мы и тогда показывали хорошие результаты, и сейчас находимся в пятерке лучших среди опорных вузов, а всего их в стране 33. А в общероссийском рейтинге университетов АлтГУ расположился в районе 50-го места. Это нормальный результат, учитывая, что в стране 21 вуз работает по проекту «5−100», они получают несравнимое с нами госфинансирование.

— Из чего конкретно складывается качество работы АлтГУ? Что именно позволяет ему называться опорным?

— Первое — никогда классический университет так активно не развивался с точки зрения создания новых образовательных программ. К началу учебного года в 2019 году у нас их будет свыше 20. Они «заточены» на региональное развитие. Например, мы сделали первый набор по химико-фармацевтическому направлению, и он сразу нам дал хороший показатель. Запустили новую магистерскую программу на экономическом факультете. На журфаке появились «информационные технологии в медиакоммуникации». Мы запустили программы, ориентированные на азиатские рынки, и они тоже показали свою конкурентоспособность.

Второе — научно-исследовательская и внедренческая деятельность. Мы уже создаем малые инновационные предприятия, внедряем новые продукты, технологии. А ведь в классическом университете прикладной науки почти не было. В основном развивалась теоретическая. А теперь мы взаимодействуем с НИИ: с 40 у нас есть договоры, а с 16 — организованы совместные лаборатории.

— Прикладные исследования обычно реализуются в двух направлениях — как самостоятельные стартапы и как разработки для действующих предприятий. Может ли классический университет стать площадкой для стартапов?

— Он уже им стал. На 2016−2017 год мы выиграли все крупные российские мегагранты в сфере прикладных исследований и внедрений.

Например, наш проект «Промбиотех» — на внедрение биологических препаратов для сельского хозяйства. Они уже работают, и не только в Алтайском крае. Сейчас мы выходим на второй этап — создаем кормовые добавки, препараты для обработки, дезинфекции и т. д.

Совместно с «Алтайвитаминами» мы выиграли грант на разработку чистой субстанции для сальбутамола (бронхорасширяющего препарата). По проекту «Фарма 2020» выиграли грант на создание образовательных программ для вузов России, занимающихся фармнаправлением.

АлтГУ. Студенты
АлтГУ. Студенты
Анна Зайкова

— Есть мнение, что АлтГУ, занимаясь, например, фармацевтикой или аграрной тематикой, заходит на территорию других вузов. Вы таким образом боретесь за студентов?

— Интересная ситуация. Когда в медуниверситете открывалось направление «экономика», никто не говорил, что они заходят на нашу территорию. Так же, как и при открытии специальностей «туризм», «социология» в техническом университете.

АлтГУ — многопрофильный вуз. Мы можем развивать те направления, которые наиболее востребованы, привлекательны, необходимы для развития вуза и региона. Что касается фармацевтики, то мы ведь не провизоров готовим, а химиков-технологов для фармпроизводств. У нас совсем другая специализация.

Мы также ведем подготовку педагогов. Но в большинстве своем — по тем направлениям, которых нет в педуниверситете. Магистерские программы для них предполагают изучение и науки, и образовательных технологий, чтобы выпускники знали не просто педагогические методики, но и то, чем дышит современная наука.

«Халтура не проходит!»

— На период вашего управления пришлись многие процессы реорганизаций, в том числе объединение факультетов. Не повлияли они на качество педагогического состава?

— Все решения, которые принимались в вузе по структурной реорганизации, не были продиктованы административными замашками или желанием порулить. Никто в здравом уме не будет предпринимать шаги, которые могут спровоцировать отрицательные последствия. Да и самих таких процессов в АлтГУ было не так уж и много. Мы провели всего одну крупную реорганизацию: объединили малочисленные факультеты, в которых практически не осталось контрольных цифр по бюджетному набору. Они были обречены на такое объединение.

Что известно про Сергея Бочарова, который стал и.о. ректора АлтГУ
Образование

Это решение, которое продиктовала сама жизнь. Рядом — Новосибирский государственный университет: они объединили все гуманитарные факультеты в один институт. По такому же пути идет Томский университет. У них и денег побольше, и конкурентоспособность повыше. Но и они видят в этом плюсы.

Почему в 2014—2016 годах министерство образования стало вести политику по объединению вузов? Потому что нужно концентрировать потенциалы разных учреждений для достижения большего эффекта. Ну, сравните: 30 бюджетных мест на филологии, которые были раньше, или 5−7, которые дают сейчас. Здесь же немного вариантов развития событий: или сокращать преподавателей, или объединить несколько факультетов и посмотреть, как их сохранить.

Вспомните, сколько говорили: давайте сокращать число экономистов, юристов, гуманитарных дисциплин. Раньше набирали 75 человек на юрфак, сейчас 10 мест. Но юристы — ладно: это конкурентоспособная специальность, они наберут внебюджетников, и это позволит содержать преподавательский состав. А как быть с филологами, психологами?

— Однако в связи с этими преобразованиями возникает вопрос: а сохранится ли качество собственно высшего образования? Таким, скажем, как оно было лет 10−15 назад. Или сейчас в нем и нужды нет?

— Тут два момента. Первое — процесс обновления кадров неминуем, он объективный. Но ни одного из ведущих преподавателей, профессоров, которые составляют базу, научную основу вуза, никто не увольнял и не отправлял на пенсию насильно. С каждым велись беседы, мы искали любые возможности продолжить сотрудничество.

Второе — новые вызовы заставляют и преподавателей работать по-другому. К студентам сегодня нужно выходить с обновленными программами, чтобы вызвать интерес. Три-четыре года назад никто и предположить не мог, что мы будем делать платный набор, например, на химическом, физическом факультетах. Бюджетников бы набрать! А сейчас мы набираем такие группы. Это значит, что предлагаются программы, в которые абитуриентам интересно вложить деньги.

Но так трансформировать свое сознание, так работать над собой могут не все. В этом суть. Требования к педагогу серьезно повысились. Халтура не проходит!

Мы сейчас предлагаем: коллеги, давайте мы будем оценивать набор по качеству приема на ваши образовательные программы и соответственно распределять то мизерное бюджетное финансирование, которое у нас есть. Конечно, возникают обиды. Но вы работайте, меняйтесь, привлекайте к себе. Конкуренция очень высокая! Студент, имея 260−280 баллов по ЕГЭ, смотрит, куда же ему пойти: в АГУ или уехать в Новосибирск, Томск. А как его удержать?

Приёмная комиссия в АлтГУ.
Приёмная комиссия в АлтГУ.
Михаил Хаустов

— И как?

— А мы удерживаем. Ведь в этом году мы провели хороший набор. У нас 26 олимпиадников, такого никогда не было, возросло число 100-балльников. К нам приехали поступать абитуриенты из 39 регионов. Мы видим, что постепенно и Барнаул начинает на нас ориентироваться, в том числе школы с хорошим уровнем подготовки. К нам, наконец, повернулся Бийск. Оттуда абитуриенты вообще мимо Алтайского края всегда проезжали — в Новосибирск или Томск. Мы по качеству набора стали четвертыми в СФО, встав сразу за вузами, работающими по проекту «5−100».

На всех денег не хватит

— 3 октября вы будете защищать в министерстве проекты АлтГУ как опорного вуза. От результатов будет зависеть финансирование?

— Да, это основное. Очень сложно жить на то крохотное финансирование, которое идет, скажем так, вслед за студентами. Хочется средства, которые вуз зарабатывает самостоятельно, направлять на модернизацию, инфраструктуру, научные проекты, а не на текущую деятельность.

— И на какое финансирование по итогам защиты можно рассчитывать?

— Сегодня строить прогнозы невозможно. Пока нет окончательной ясности, о распределении какого объема вообще пойдет речь и по каким принципам оно будет происходить. Очевидно, что всем не утвердят — на все 33 опорных вуза средств просто не хватит. Значит, будут выделять какие-то приоритеты. Механизмы лоббирования тоже никто не отменял. Посмотрим.

Сергей Землюков
Сергей Землюков
Анна Зайкова

«Вузы напугали темой объединения»

— На каких направлениях работы, на ваш взгляд, вузу нужно будет сосредоточиться в ближайшие годы?

— Первое — на подготовке и запуске новых образовательных программ, чтобы привлекать хороших абитуриентов с высоким средним баллом по ЕГЭ.

Второе — надо выходить на внутреннее междисциплинарное взаимодействие. Мы накопили хорошую базу — пора формировать межфакультетское, межкафедральное сотрудничество.

Третье — нужно более активно выходить на внешнее взаимодействие. Даже ведущие вузы страны понимают, что самостоятельно высоких результатов в исследованиях не добьются и начинают работать вместе. Зачем вкладывать деньги в оборудование, которое есть у коллег? Зачем инвестировать в подготовку собственного специалиста, если уже есть готовый и с ним можно заключить договор? Кооперация необходима. Победит тот, кто выйдет на нее.

— Внутри нашего региона это возможно?

— По отдельным направлениям — конечно. Мы уже взаимодействовали и с медицинским, и с аграрным университетами.

— Откуда же такая ревность между нашими вузами? Это борьба за финансирование, которое идет вслед за студентом?

— В свое время вузы напугали темой объединения. И сейчас, наверно, думают: если мы пойдем на кооперацию, не будет ли это шагом к объединению? Но мне кажется, это бесплодная позиция, пользы она не принесет. Кооперация позволяет сэкономить ресурсы и направить их на новые проекты, поддержать перспективные направления, решить кадровые вопросы и т. д.

— Все вузы заявляют, что стараются ориентироваться на потребности экономики. Но работодатели как жаловались на дефицит кадров и их квалификации, так и жалуются. Что нужно сделать, чтобы случился какой-то прорыв?

— Это должно быть движение навстречу друг другу. И каждый должен делать свои шаги. Вузу с хорошей теоретической основой нужно выходить на разработки, которые действительно востребованы. Прежде чем начинать исследование, иди сначала спроси, а она вообще нужна кому-то? Если запросы совпадают, то и результат будет. Мы очень трудно шли к «Алтайвитаминам». Но ведь пришли! Мы нашли то, что интересно обеим сторонам.

И с другой стороны тоже должно быть стремление. Мы выходим на очень интересный проект в сельском хозяйстве. Но мы ведь по всему нашему аграрному региону искали хозяйство-партнера. Слава богу, нашли.

Про гордость

— Каким результатами, полученными на посту ректора, вы по-настоящему гордитесь?

— Я горжусь тем, что коллектив поверил в свои силы, он правильно их оценивает и чувствует, что действительно соответствует требованиям ведущего опорного вуза. Такая трансформация в сознании произошла. Преподавателям уже понятны цели и задачи. Да, кто-то не вписался, не доволен. Это тоже понятно — не все могут или хотят соответствовать.

Кроме того, сегодня университет имеет хорошую перспективу развития: есть стратегия, программа развития, есть новый руководитель, поддержка региональной власти, сплоченность коллектива. АлтГУ имеет все шансы выйти на уровень ведущих университетов России.

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