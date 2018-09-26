Почему ректор Землюков ушел в президенты. Официальная версия АлтГУ

25 октября ректор АлтГУ Сергей Землюков подал в отставку . Ученый совет Алтайского государственного университета принял это заявление Землюкова и тут же выбрал его президентом. Исполняющим обязанности ректора выбран представитель экономического факультета, профессор Сергей Бочаров . Вуз распространил в сми официальный комментарий по поводу произошедшего.

Как рассказали в пресс-службе АлтГУ, 25 сентября в опорном вузе прошло первое в этом учебном году заседание Ученого совета, на котором Сергей Землюков рассказал о том, что решил по собственному желанию уволиться с поста ректора. После этого он поблагодарил проректоров, деканов и членов Ученого совета за многолетнюю совместную работу и просил проявить корректность при проведении дальнейших решений.

Сергей Землюков,

экс-ректор АлтГУ:

— В должности ректора фактически я мог находиться до 2021 года. В течение сентября с министерством обсуждался вопрос о сроке продления и заключении нового контракта. Были предложены разные варианты, но в итоге я пришел к мнению, что в данный момент необходимо выводить на позиции ректора нового молодого представителя университета.

Почему Землюков предложил Бочарова

Напомним, что ранее Землюков прокомментировал свое решение алтайским СМИ, в котором заявил, что одной из причин своей добровольной отставки он назвал возраст. По словам Сергея Землюкова, сейчас в Москве формируется новое министерство, занимающиеся высшим образованием, создается правительство. И, по мнению ушедшего ректора, самое время завести нового главу АлтГУ, чтобы тот смог выстроить коммуникации с новым министерством.

Сергей Землюков,

экс-ректор АлтГУ:

— Чем быстрее будет налажено взаимодействие с министерством, тем лучше это будет для Алтайского госуниверситета и его развития. В целом идет процесс омоложения руководящего аппарата в стране. Так, например, министру науки и высшего образования РФ Михаилу Михайловичу Котюкову 41 год, губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко — 47 лет. Считаю, что и Алтайским государственным университетом должен руководить молодой, перспективный менеджер. Мое решение о сложении полномочий было согласовано и с Губернатором края, и в федеральном министерстве и получило поддержку.

Как рассказали в пресс-службе, российскому Министерству науки и высшего образования было предложено три кандидатуры на должность нового ректора, и поддержку получил Сергей Бочаров, работающий директором офиса проектного управления АлтГУ и заведующий кафедрой экономики предпринимательства и маркетинга.

Сергей Землюков,

экс-ректор АлтГУ:

— Сергей Николаевич, руководя проектным офисом, является организатором, систематизирующим работу по реализации проекта развития опорного университета, и исполнение его обязанностей не нарушает сложившееся распределение функционала между действующими проректорами. У каждого проректора остается то же, закрепленное за ними направление работы.

Из ректоров в президенты

После того, как Сергея Бочарова выбрали и.о. ректора, а тот предложил выбрать Сергея Землюкова президентом вуза. Как рассказали в пресс-службе, Ученый совет провел тайное голосование и абсолютным большинством голосов (28 против 6, при одном воздержавшемся) теперь уже экс-ректор был избран на должность президента АлтГУ.

Однако по словам самого Землюкова, к своей новой должности он приступит только тогда, когда министерство утвердит его на этом посту. А пока он только профессор кафедры уголовного права юрфака АлтГУ и будет работать в проектном офисе директором программы стратегического развития. Согласование его кандидатуры на пост президента вуза может затянуться, так как само министерство пока находится в стадии формирования.

Также Ученый совет 25 сентября единогласно решил ходатайствовать перед профильным министерством о представлении Сергея Землюкова к государственной награде за высокие заслуги и вклад в развитие Алтайского государственного университета.

Что будет в вузе после отставки прежнего ректора

С 26 сентября врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров приступил к обязанностям. Пока неизвестно, как пройдут выборы ректора: в пресс-службе сообщили, что сроки и процедура выборов ректора университета будут определены приказом Министерства образования и науки РФ.

По словам Сергея Землюкова, сейчас университет имеет стратегию и тактику своего развития. Его программа развития утверждена в федеральном министерстве и и в правительстве Алтайского края.

Сергей Землюков,

экс-ректор АлтГУ:

— 3 октября мы будем защищать программу развития опорного университета за 2017 и 8 месяцев 2018 года. В настоящее время работа Алтайского государственного университета и его ректора положительно оценивается как на краевом, так и на федеральном уровне.

В пресс-службе также отмечают, что «работа команды проректоров АлтГУ была высоко оценена в ходе проектно-аналитической сессии Национального фонда подготовки кадров (НФПК) 28−29 августа этого года».

Также официальные представители вуза добавили, что работа всех университетских структур в настоящее время осуществляется в штатном режиме.