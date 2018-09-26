Что известно про Сергея Бочарова, который стал и.о. ректора АлтГУ

После добровольной отставки Сергея Землюкова и.о. ректора АлтГУ стал 44-летний профессор Сергей Бочаров. Altapress.ru собрал факты из биографии нового руководителя алтайского опорного вуза.

1. Сергею Бочарову 44 года. Он родился 28 января 1974 года.

2. Закончил АлтГУ в 1996 году по специальности «Менеджмент» с квалификацией «экономист-менеджер».

3. В 2000 году стал кандидатом наук, в 2009-м защитил докторскую диссертацию.

4.Сфера научных интересов — проблемы стратегического управления, формирования и развития интегрированных образований. Преподает бизнес-планирование, экономику организации, теорию менеджмента.

Сергей Бочаров , и.о. ректора АлтГУ. altsu.ru

5. Бочаров также занимал должность директора офиса проектного управления АлтГУ. На этом посту он занимался проектами, связанными с переходом к современной концепции университета. Обычно в задачи проектного офиса входит внедрение новых бизнес-процессов, чтобы повысить эффективность организации.

6. Современная наука обходится дорого, отмечал Бочаров на одной из конференций.

Сергей Бочаров,

врио ректора АлтГУ:

Стратегические проекты — это долгосрочные инициативы, фокусирующие усилия всех подразделений университета на достижении амбициозных ориентиров и получении прорывных результатов. Их невозможно обеспечить за счет текущего финансирования и выполнения повседневных задач, поскольку проекты нужно обеспечивать уникальным лабораторным оборудованием, компонентной базой, дорогостоящими расходными материалами.

По словам Бочарова, в АлтГУ есть подобные перспективные проекты в области биотехнологий, продвижения информационных продуктов для агробизнеса, информационно-аналитического сопровождения хозяйственных и социальных процессов.

Сергей Бочаров ( слева). altsu.ru

7. В рейтинге преподавателей на сайте professorrating.org имеет оценку 4.78 из 5. «Талантливый преподаватель! Помимо классических лекций и семинаров, внедряет в образовательный процесс множество различных интерактивных методов обучения, за счет чего, занятия приобретают творческую составляющую. Материал доносит четко и лаконично», — говорится в одном из отзывов.

8. Возможно, занимался бизнесом. В ЕГРЮЛ барнаулец Бочаров Сергей Николаевич (совпадает с ФИО и.о. ректора) имел статус индивидуального предпринимателя с августа 2012. Он оказывал услуги в области бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием. Однако уже в августе 2013 года индивидуальный предприниматель прекратил деятельность по собственному желанию.