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Что известно про Сергея Бочарова, который стал и.о. ректора АлтГУ

После добровольной отставки Сергея Землюкова и.о. ректора АлтГУ стал 44-летний профессор Сергей Бочаров. Altapress.ru собрал факты из биографии нового руководителя алтайского опорного вуза.

Алтайский государственный университет (АлтГУ).
Алтайский государственный университет (АлтГУ).
altapress.ru

1. Сергею Бочарову 44 года. Он родился 28 января 1974 года.

2. Закончил АлтГУ в 1996 году по специальности «Менеджмент» с квалификацией «экономист-менеджер».

3. В 2000 году стал кандидатом наук, в 2009-м защитил докторскую диссертацию.

4.Сфера научных интересов — проблемы стратегического управления, формирования и развития интегрированных образований. Преподает бизнес-планирование, экономику организации, теорию менеджмента.

Сергей Бочаров, и.о. ректора АлтГУ.
Сергей Бочаров, и.о. ректора АлтГУ.
altsu.ru

5. Бочаров также занимал должность директора офиса проектного управления АлтГУ. На этом посту он занимался проектами, связанными с переходом к современной концепции университета. Обычно в задачи проектного офиса входит внедрение новых бизнес-процессов, чтобы повысить эффективность организации.

6. Современная наука обходится дорого, отмечал Бочаров на одной из конференций.

Сергей Бочаров,
врио ректора АлтГУ:

Стратегические проекты — это долгосрочные инициативы, фокусирующие усилия всех подразделений университета на достижении амбициозных ориентиров и получении прорывных результатов. Их невозможно обеспечить за счет текущего финансирования и выполнения повседневных задач, поскольку проекты нужно обеспечивать уникальным лабораторным оборудованием, компонентной базой, дорогостоящими расходными материалами.

По словам Бочарова, в АлтГУ есть подобные перспективные проекты в области биотехнологий, продвижения информационных продуктов для агробизнеса, информационно-аналитического сопровождения хозяйственных и социальных процессов.

Сергей Бочаров (слева).
Сергей Бочаров (слева).
altsu.ru

7. В рейтинге преподавателей на сайте professorrating.org имеет оценку 4.78 из 5. «Талантливый преподаватель! Помимо классических лекций и семинаров, внедряет в образовательный процесс множество различных интерактивных методов обучения, за счет чего, занятия приобретают творческую составляющую. Материал доносит четко и лаконично», — говорится в одном из отзывов.

8. Возможно, занимался бизнесом. В ЕГРЮЛ барнаулец Бочаров Сергей Николаевич (совпадает с ФИО и.о. ректора) имел статус индивидуального предпринимателя с августа 2012. Он оказывал услуги в области бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием. Однако уже в августе 2013 года индивидуальный предприниматель прекратил деятельность по собственному желанию.

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