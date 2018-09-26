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В Алтайском госуниверситете сменился ректор

25 сентября в Алтайском государственном университете прошло заседание Ученого совета, на котором действующий ректор Сергей Землюков предложил назначить и.о. ректора Сергея Бочарова с экономфака (МИЭМИС). Совет проголосовал за это предложение, сообщили наши источники в опорном вузе. Пресс-служба АлтГУ пока не доступна для комментариев.

Ректор АлтГУ Сергей Землюков.
Ректор АлтГУ Сергей Землюков.

Сам Бочаров предложил выдвинуть Сергея Землюкова на пост президента госуниверситета. Это предложение также было принято большинством голосов совета. При этом на сайте АлтГУ в проекте повестки заседания учёного совета нет ни слова о выборах президента учебного заведения.

О своей отставке Землюков неожиданно объявил в конце заседания. Официальные комментарии в вузе обещают дать 26 сентября.

Дальше будут выборы ректора. Дату определит Министерство образования и науки РФ.

Кстати, в ноябре 2018 года в АлтГУ начнется аккредитация, документы для которой уже собираются.

При этом, по данным источников, в минобре отказались продлевать контракт с Землюковым. Хотя в августе пресс-служба вуза сообщала, что «Сергею Землюкову продлили срок полномочий на посту ректора АлтГУ, а официальный приказ о продлении контракта поступит из Министерства науки и высшего образования в ближайшие дни».

Сергей Бочаров
Сергей Бочаров
asu.ru

Кто такой Сергей Бочаров

По данным сайта вуза, Сергей Николаевич Бочаров — доктор экономических наук, профессор. Ему 44 года. Он возглавляет кафедру экономики предпринимательства и маркетинга.

Бочаров окончил Алтайский государственный университет в 1996 году по специальности «Менеджмент» с квалификацией «экономист-менеджер». В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию, а 2009-м — докторскую.

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