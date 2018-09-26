В Алтайском госуниверситете сменился ректор

25 сентября в Алтайском государственном университете прошло заседание Ученого совета, на котором действующий ректор Сергей Землюков предложил назначить и.о. ректора Сергея Бочарова с экономфака (МИЭМИС). Совет проголосовал за это предложение, сообщили наши источники в опорном вузе. Пресс-служба АлтГУ пока не доступна для комментариев.

Сам Бочаров предложил выдвинуть Сергея Землюкова на пост президента госуниверситета. Это предложение также было принято большинством голосов совета. При этом на сайте АлтГУ в проекте повестки заседания учёного совета нет ни слова о выборах президента учебного заведения.

О своей отставке Землюков неожиданно объявил в конце заседания. Официальные комментарии в вузе обещают дать 26 сентября.

Дальше будут выборы ректора. Дату определит Министерство образования и науки РФ.

Кстати, в ноябре 2018 года в АлтГУ начнется аккредитация, документы для которой уже собираются.

При этом, по данным источников, в минобре отказались продлевать контракт с Землюковым. Хотя в августе пресс-служба вуза сообщала, что «Сергею Землюкову продлили срок полномочий на посту ректора АлтГУ, а официальный приказ о продлении контракта поступит из Министерства науки и высшего образования в ближайшие дни».

Сергей Бочаров asu.ru

Кто такой Сергей Бочаров

По данным сайта вуза, Сергей Николаевич Бочаров — доктор экономических наук, профессор. Ему 44 года. Он возглавляет кафедру экономики предпринимательства и маркетинга.

Бочаров окончил Алтайский государственный университет в 1996 году по специальности «Менеджмент» с квалификацией «экономист-менеджер». В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию, а 2009-м — докторскую.