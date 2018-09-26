Сергей Землюков объяснил, почему ушел с поста ректора АлтГУ

Одной из причин своей добровольной отставки Сергей Землюков назвал возраст. По его словам, сейчас в Москве формируется новое министерство, занимающиеся высшим образованием, создается правительство. И, по мнению ушедшего ректора, самое время завести нового главу АлтГУ, чтобы тот смог выстроить коммуникации с новым министерством.
Сергй Землюков,
экс-ректор АлтГУ:
Министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову — 42 года, губернатору Алтайского края Виктору Томенко — 47 лет. Так что это основная причина — быстрее завести молодого, и чтобы он смог сработаться с новыми командами в Москве и в Алтайском крае. У нас есть программа стратегического развития, есть нормальная команда.
По словам экс-ректора, к своей новой должности президента вуза он приступит только тогда, когда министерство утвердит его на этом посту. А пока он только профессор кафедры уголовного права юрфака АлтГУ и будет работать в проектном офисе директором программы стратегического развития. Соглfсование его кандидатуры на пост президента вуза может затянуться, так как самj министерство пока находится в стадии формирования.
В должности президента Сергей Землюков намерен сосредоточится на работе со стратегическими направлениями, выстраивая работу с внешними партнерами, а также продолжит участвовать в работе Ассоциации азиатских университетов.