Сергей Землюков объяснил, почему ушел с поста ректора АлтГУ

25 сентября Сергей Землюков добровольно сложил с себя полномочия ректора Алтайского госуниверситета. Это он сделал в ходе заседания ученого совета, на котором его тут же выбрали президентом вуза. Свою отставку Землюков прокомментировал Politsib.ru.

Одной из причин своей добровольной отставки Сергей Землюков назвал возраст. По его словам, сейчас в Москве формируется новое министерство, занимающиеся высшим образованием, создается правительство. И, по мнению ушедшего ректора, самое время завести нового главу АлтГУ, чтобы тот смог выстроить коммуникации с новым министерством.

Сергй Землюков,

экс-ректор АлтГУ:

Министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову — 42 года, губернатору Алтайского края Виктору Томенко — 47 лет. Так что это основная причина — быстрее завести молодого, и чтобы он смог сработаться с новыми командами в Москве и в Алтайском крае. У нас есть программа стратегического развития, есть нормальная команда.

По словам экс-ректора, к своей новой должности президента вуза он приступит только тогда, когда министерство утвердит его на этом посту. А пока он только профессор кафедры уголовного права юрфака АлтГУ и будет работать в проектном офисе директором программы стратегического развития. Соглfсование его кандидатуры на пост президента вуза может затянуться, так как самj министерство пока находится в стадии формирования.

В должности президента Сергей Землюков намерен сосредоточится на работе со стратегическими направлениями, выстраивая работу с внешними партнерами, а также продолжит участвовать в работе Ассоциации азиатских университетов.