Никакой определенности. Как школьники закончат учебный год в Алтайском крае

Пандемия коронавируса внесла сумятицу в школьную жизнь. Министерство просвещения так и не определилось с форматом проведения ЕГЭ, родители выпускников переживают за аттестаты и последние звонки, школьники не знают, к чему готовиться. Altapress.ru собрал все, что известно на сегодняшний день о том, как школьники завершат учебный год и что с ними будет дальше.

До какого числа продолжится учебный год

Учебный год продолжится до 22 мая для учащихся 1−8 и 10-х классов. До 25 мая будут учиться школьники 9 и 11 классов. Консультации для выпускников продлятся до 8 июня.

Как пройдут военные сборы

С 25 по 29 мая пройдут учебные военные сборы для юношей 10 классов. Их проведут онлайн. Школьники будут изучать теоретический материал учебных сборов, а после сдадут зачет или тест. Для этого разработают специальный учебно-тематический план.

Курс составлен в соответствии с инструкцией об организации обучения граждан России начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.

Оценку выставят в классный журнал с пометкой «Учебные сборы», она будет учитываться при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в школе.

Военно-патриотическое воспитание в Барнауле. архив комитета по образованию Барнаула.

Когда начнутся ЕГЭ и ОГЭ , в какой форме они будут проходить

Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Об этом сообщил заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк.

Даты начала аттестационной кампании будут известны в ближайшее время. Все сроки будут утверждены Правительством Российской Федерации и закреплены на законодательном уровне.

Формат проведения ЕГЭ может быть скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут выставить отметки по итогам года. Для остальных категорий выпускников могут отменить сдачу экзамена по нескольким предметам.

Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

ЕГЭ. Анна Зайкова

Окончательные решения Министерства просвещения по проведению ЕГЭ будут озвучены в ближайшее время.

Как и когда пройдет последний звонок , будет ли выпускной

На сегодняшний день минобр не говорит о проведении последнего звонка в том традиционном виде, котором он существовал долгое время, поскольку массовые мероприятия отменены.

Возможно, они будут проведены онлайн, флешмобами, где нет большого скопления людей.

Выпускной. Светлана Васюченко , altapress.ru

Когда проведут всероссийские проверочные работы

Всероссийские проверочные работы с стране пройдут осенью, когда начнется новый учебный год. Даты проведения ВПР уложатся в первую четверть следующего учебного года до 30 октября.

Работы должны писать ученики с 4-го по 8-ой классы, а также учащиеся 10-х и 11-х классов. Результаты работ — это не аттестация школьников. За них не будут выставляться оценки. Они нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса.

Работы покажут уровень знаний школьников, учителя смогут выявить возможные пробелы в знаниях учеников и выстроить методическую работу.

Барнаульская гимназия № 42. Анна Зайкова.

Когда проведут итоговое сочинение

Успешное написание итогового сочинения — это обязательное условие допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов.

Итоговое сочинение проведут 25 мая.

Как школьники будет получать аттестаты

Только от развития эпидемиологической обстановки зависит, будут ли школьники получать аттестаты в стенах школы в торжественной обстановке, обниматься и поздравлять друг друга или приходить в школу по одному в масках. Пока минобр не дает никаких распоряжений на этот счет.

Выпускные на Алтае-2016. instagram.com/dashanovicova21

Как будут выставляться итоговые оценки за четвертую четверть и за год

В минобре говорят, что оценки выставят как обычно, в соответствии с текущими оценками за год.

Когда и как начнется приемная компания в вузы и профессиональные образовательные организации

Приемная кампания в профессиональных образовательных организациях Алтайского края 2020 года стартует не позднее 20 июня.

На сайтах организаций размещены правила приема, перечень специальностей (профессий), требования к уровню образования, которое необходимо для поступления, перечень вступительных испытаний, информация о возможности приема заявлений и необходимых документов в электронной форме и др.

Кроме личного присутствия в образовательной организации, поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через операторов почтовой связи, а также в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной организации).

Приемная кампания. asu.ru

Срок приема документов в вузы должен завершиться через 9 календарных дней с официального дня объявления результатов последнего ЕГЭ. День завершения приема документов и вступительных испытаний — 23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ.

Как будут работать детские сады

До 31 мая детские сады края продолжат работать в формате дежурных групп — для детей, чьи родители не могут находиться дома в связи с производственной необходимостью. Возможно, количество таких групп увеличится.

Алгоритм посещения ребенком детсада остается прежний. Необходимо взять справку с места работы о том, что предприятие открыто и родитель вышел на работу, принести в детский сад и ребенок пойдет в дежурную группу. Сейчас в крае работает 657 групп, это 12,5% от общего количества.

Детский сад. Ребенок. СС0

Как будут работать загородные лагеря

Региональный минобр рассматривает следующие сроки открытия детских лагерей. С 15 июня откроются лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций численностью до 100 человек. А также загородные оздоровительные лагеря до 100 человек в тех муниципалитетах, где складывается благоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация.

С 1 июля заработают остальные загородные и палаточные лагеря.

Лагерям с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, где проводятся ОГЭ и ЕГЭ, рекомендовано оздоравливать детей с 1 августа.

Рассматривается возможность сокращения смен, чтобы увеличить охват детей оздоровлением и дать возможность каждому ребенку отдохнуть в лагере.