Никакой определенности. Как школьники закончат учебный год в Алтайском крае

До какого числа продолжится учебный год
Учебный год продолжится до 22 мая для учащихся 1−8 и 10-х классов. До 25 мая будут учиться школьники 9 и 11 классов. Консультации для выпускников продлятся до 8 июня.
Как пройдут военные сборы
С 25 по 29 мая пройдут учебные военные сборы для юношей 10 классов. Их проведут онлайн. Школьники будут изучать теоретический материал учебных сборов, а после сдадут зачет или тест. Для этого разработают специальный учебно-тематический план.
Курс составлен в соответствии с инструкцией об организации обучения граждан России начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.
Оценку выставят в классный журнал с пометкой «Учебные сборы», она будет учитываться при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в школе.
Когда начнутся ЕГЭ и ОГЭ, в какой форме они будут проходить
Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Об этом сообщил заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк.
Даты начала аттестационной кампании будут известны в ближайшее время. Все сроки будут утверждены Правительством Российской Федерации и закреплены на законодательном уровне.
Формат проведения ЕГЭ может быть скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут выставить отметки по итогам года. Для остальных категорий выпускников могут отменить сдачу экзамена по нескольким предметам.
Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.
Окончательные решения Министерства просвещения по проведению ЕГЭ будут озвучены в ближайшее время.
Как и когда пройдет последний звонок, будет ли выпускной
На сегодняшний день минобр не говорит о проведении последнего звонка в том традиционном виде, котором он существовал долгое время, поскольку массовые мероприятия отменены.
Возможно, они будут проведены онлайн, флешмобами, где нет большого скопления людей.
Когда проведут всероссийские проверочные работы
Всероссийские проверочные работы с стране пройдут осенью, когда начнется новый учебный год. Даты проведения ВПР уложатся в первую четверть следующего учебного года до 30 октября.
Работы должны писать ученики с 4-го по 8-ой классы, а также учащиеся 10-х и 11-х классов. Результаты работ — это не аттестация школьников. За них не будут выставляться оценки. Они нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса.
Работы покажут уровень знаний школьников, учителя смогут выявить возможные пробелы в знаниях учеников и выстроить методическую работу.
Когда проведут итоговое сочинение
Успешное написание итогового сочинения — это обязательное условие допуска к государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов.
Итоговое сочинение проведут 25 мая.
Как школьники будет получать аттестаты
Только от развития эпидемиологической обстановки зависит, будут ли школьники получать аттестаты в стенах школы в торжественной обстановке, обниматься и поздравлять друг друга или приходить в школу по одному в масках. Пока минобр не дает никаких распоряжений на этот счет.
Как будут выставляться итоговые оценки за четвертую четверть и за год
В минобре говорят, что оценки выставят как обычно, в соответствии с текущими оценками за год.
Когда и как начнется приемная компания в вузы и профессиональные образовательные организации
Приемная кампания в профессиональных образовательных организациях Алтайского края 2020 года стартует не позднее 20 июня.
На сайтах организаций размещены правила приема, перечень специальностей (профессий), требования к уровню образования, которое необходимо для поступления, перечень вступительных испытаний, информация о возможности приема заявлений и необходимых документов в электронной форме и др.
Кроме личного присутствия в образовательной организации, поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через операторов почтовой связи, а также в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной организации).
Срок приема документов в вузы должен завершиться через 9 календарных дней с официального дня объявления результатов последнего ЕГЭ. День завершения приема документов и вступительных испытаний — 23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ.
Как будут работать детские сады
До 31 мая детские сады края продолжат работать в формате дежурных групп — для детей, чьи родители не могут находиться дома в связи с производственной необходимостью. Возможно, количество таких групп увеличится.
Алгоритм посещения ребенком детсада остается прежний. Необходимо взять справку с места работы о том, что предприятие открыто и родитель вышел на работу, принести в детский сад и ребенок пойдет в дежурную группу. Сейчас в крае работает 657 групп, это 12,5% от общего количества.
Как будут работать загородные лагеря
Региональный минобр рассматривает следующие сроки открытия детских лагерей. С 15 июня откроются лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций численностью до 100 человек. А также загородные оздоровительные лагеря до 100 человек в тех муниципалитетах, где складывается благоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация.
С 1 июля заработают остальные загородные и палаточные лагеря.
Лагерям с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, где проводятся ОГЭ и ЕГЭ, рекомендовано оздоравливать детей с 1 августа.
Рассматривается возможность сокращения смен, чтобы увеличить охват детей оздоровлением и дать возможность каждому ребенку отдохнуть в лагере.