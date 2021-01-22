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Образование
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«Новая реальность современного мира»: в Алтайском кампусе РАНХиГС пройдет масштабное научное событие

С 3 по 4 февраля 2021 года в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в онлайн-формате пройдет международная научно-практическая конференция «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы». Организаторы мероприятия — Правительство Алтайского края и Алтайский филиал РАНХиГС.

Кампус.
Кампус.
Алтайский филиал РАНХиГС

В работе конференции примут участие представители органов государственной власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, реального сектора экономики, российских и зарубежных ученых, представители образовательных организаций всех уровней, аспиранты и магистранты.

В течение двух дней в академии пройдет 8 экспертных дискуссий по следующим направлениям:

  • «Государственное управление в условиях цифровой трансформации»;
  • «Право в современном мире: изменения и векторы развития»;
  • «Экономика в условиях новой реальности»;
  • «Личность в эпоху перемен»;
  • «Человек будущего: социальное поведение, идентичность, установки молодежи в новой реальности»;
  • «Трансформация образования в условиях современных общественных процессов»;
  • «Цифровизация здравоохранения»;
  • «Развитие города и городской среды».

В рамках экспертных выступлений пройдет обсуждение таких актуальных тем, как «Органы местного самоуправления и их вовлечение в цифровую экономику»; «Цифровизация, или Новая реальность конфиденциальности»; «Организационно-правовые аспекты дистанционного банковского обслуживания»; «Криптовалюта: за и против»; «Открытость и сетевые взаимодействия как новая формальность современной школы»; «Промежуточные итоги реализации и перспективы национальных проектов в сфере здравоохранения».

Подробную информацию о конференции, условиях участия смотрите по ссылке.

Контактное лицо: Дарья Сергеевна Леонтьева, тел. 8 (3852) 503−460, e-mail: nba-if@mail.ru

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