«Новая реальность современного мира»: в Алтайском кампусе РАНХиГС пройдет масштабное научное событие

В работе конференции примут участие представители органов государственной власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, реального сектора экономики, российских и зарубежных ученых, представители образовательных организаций всех уровней, аспиранты и магистранты.
В течение двух дней в академии пройдет 8 экспертных дискуссий по следующим направлениям:
- «Государственное управление в условиях цифровой трансформации»;
- «Право в современном мире: изменения и векторы развития»;
- «Экономика в условиях новой реальности»;
- «Личность в эпоху перемен»;
- «Человек будущего: социальное поведение, идентичность, установки молодежи в новой реальности»;
- «Трансформация образования в условиях современных общественных процессов»;
- «Цифровизация здравоохранения»;
- «Развитие города и городской среды».
В рамках экспертных выступлений пройдет обсуждение таких актуальных тем, как «Органы местного самоуправления и их вовлечение в цифровую экономику»; «Цифровизация, или Новая реальность конфиденциальности»; «Организационно-правовые аспекты дистанционного банковского обслуживания»; «Криптовалюта: за и против»; «Открытость и сетевые взаимодействия как новая формальность современной школы»; «Промежуточные итоги реализации и перспективы национальных проектов в сфере здравоохранения».
Подробную информацию о конференции, условиях участия смотрите по ссылке.
Контактное лицо: Дарья Сергеевна Леонтьева, тел. 8 (3852) 503−460, e-mail: nba-if@mail.ru