Новая школа: на что в Алтайском крае направят миллиарды по нацпроекту «Образование»

2019 год в Алтайском каре стал подготовительным и «разгоночным» с точки зрения реализации национального проекта «Образование», рассказал профильный региональный министр Максим Костенко.

По словам руководителя ведомства, алтайский минобр реализует половину из 10 больших федеральных проектов: по цифровизации образовательной среды, развитию профессиональных компетенций, модернизации образовательной инфраструктуры, развитию систем дополнительного и среднего профессио­нального образования.

Средства по национальному проекту направлены исключительно на модернизацию и развитие.

Денежные потоки

607,2 млн рублей составил бюджет региональных проектов в сфере образования в 2019 году, в том числе 576,5 млн — федеральный бюджет, 26,3 — консолидированный бюджет края, 4,4 млн — внебюджетные источники.

3268,6 млн рублей выделено дополнительно из бюджета края на модернизацию системы образования.

На эти деньги создали 3330 мест в общеобразовательных учреждениях путем ремонта старых помещений и строительства новых. Также приобрели оборудование и транспорт для школ.

Школьные автобусы. altairegion22.ru

Куда еще пошли деньги из допбюджета

114 транспортных средств

Почти 12 тыс. детей живут в малых селах края, и до школ их подвозят. Более 500 автобусов выходят на 700 школьных маршрутов. Все перевозки в этом году лицензированы. Пришлось решать кадровый вопрос: есть особые требования к механикам и водителям.

К 2024 году планируется обновить весь автопарк.

739 комплектов оборудования для предметных кабинетов

В этом году модернизируют кабинеты технологии и ОБЖ, потому что изменились концепции преподавания этих предметов.

Кроме того, скоро старшеклассники будут сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку при помощи специального оборудования. Поэтому начали закупать лингафонные кабинеты. Каждый комплект стоит примерно 400 тыс. рублей.

До 2024 года они должны быть в каждой школе, а в первую очередь там, где организованы пункты приема ЕГЭ.

ЕГЭ. Анна Зайкова

317 комплектов для компьютерных классов

С 2021 года сдавать экзамены по информатике нужно будет только на компьютере. Так что стоит задача полностью модернизировать технический парк, который не обновлялся последние 10 лет.

Более 1000 единиц оборудования для пищеблоков

50 млн рублей направили на обновление пищеблоков самой большой, муниципальной сети школ в крае.

Где-то оборудование в столовых меняли полностью, где-то частично.

В столовой. Анна Зайкова

Хочу квадрокоптер

В Алтайском крае начали внедрять персональное финансирование дополнительного образования (ПФДО). Суть его в том, что «деньги идут за ребенком».

Максим Костенко,

министр образования Алтайского края:

Если вы педагог, работаете уже сто лет в центре творчества, вышиваете крестиком и к вам никто не записывается, то придется приобретать новые компетенции, потому что современным детям интересна не вышивка, а запуск квадрокоптеров и судомоделирование. Финансирование в допобразовании станет буквально «подушевым». Денег не будет меньше, но с введением ПФДО они перераспределятся в пользу самых востребованных форм, видов и методов допобразования.

Квадрокоптер. Анна Зайкова

Коррекционная технология

На федеральные средства в 10 краевых школах заменили оборудование в кабинетах технологии. Оно ориентировано на адаптивные (коррекционные) программы для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.