Новый эксперимент: как в России будут по-новому начислять зарплату учителям

Пробную систему введут для учителей из Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областей, Республики Мордовии. Схема распространится на работников образовательных, общеобразовательных учреждений, организаций профессионального и дополнительного образования.
По плану, заработок преподавателей будет состоять из ставки зарплаты на основе квалификационного уровня, выплат компенсационного и стимулирующего характера. Кроме того, в сумму войдут некоторые региональные доплаты.
В документе отмечают, что должностные оклады учителей не могут быть ниже прежних заработных плат.
Подготовительный этап проекта продлится с ноября 2021-го по апрель 2022 года. Полностью новую систему внедрят с мая 2022-го по май 2023 года.