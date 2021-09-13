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Образование

Новый эксперимент: как в России будут по-новому начислять зарплату учителям

Экспериментально в пяти российских регионах будут по-новому оплачивать труд педагогов. Проект соответствующего постановления опубликовал федеральный портал проектов и нормативных актов.

Карман, деньги, зарплата.
Карман, деньги, зарплата.
СС0
1 Кому будут назначать зарплату по новой схеме?

Пробную систему введут для учителей из Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областей, Республики Мордовии. Схема распространится на работников образовательных, общеобразовательных учреждений, организаций профессионального и дополнительного образования.

2 Каким будет порядок начисления сумм?

По плану, заработок преподавателей будет состоять из ставки зарплаты на основе квалификационного уровня, выплат компенсационного и стимулирующего характера. Кроме того, в сумму войдут некоторые региональные доплаты.

Деньги. Инвестиции.
Деньги. Инвестиции.
pixabay.com.
3 Станут ли зарплаты ниже из-за проекта?

В документе отмечают, что должностные оклады учителей не могут быть ниже прежних заработных плат.

4 Когда реализуют эксперимент?

Подготовительный этап проекта продлится с ноября 2021-го по апрель 2022 года. Полностью новую систему внедрят с мая 2022-го по май 2023 года.

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