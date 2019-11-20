Новый корпус АлтГУ украсит Барнаул

Студенты и преподаватели Алтайского государственного университета рассказали ИД «Алтапресс» о своем видении концепции нового корпуса университета и его месте в развитии Барнаула

Ни у кого не вызывает сомнения, что сегодняшние школьники, а завтрашние абитуриенты и студенты, определяясь с выбором вуза для получения высшего образования, будут выбирать те университеты, которые развиваются в соответствии с требованием времени. А это значит, что такие университеты должны иметь современные аудитории, дизайн, обеспечивать атмосферу творческого и научного поиска, безопасной среды, комфортного пребывания студенческого и преподавательского коллектива. Сегодня все ведущие университеты Сибири — НГУ, ТГУ, СФУ — активно строят новые современные корпуса, развивают свою инфраструктуру. Например, ТГУ в 2017 г. в самом центре Томска, на Набережной реки Ушайки, построил новый корпус, причем близость к вузовскому кампусу была одним из главных стимулов для выбора места.

Алтайский государственный университет находится в самом центре Барнаула. Здесь в шаговой доступности, в радиусе 1,5 км, располагаются 6 корпусов вуза. В них, в свою очередь расположены 3 института, 10 факультетов и колледж. Обратим внимание, что все факультеты находятся в зданиях с 1993—1995 гг., а сами проекты зданий не были изначально предназначены для вуза. Потребность в современных аудиториях и новых научно-исследовательских аудиториях у факультетов биологического, географического химии и химико-фармацевтических технологий сегодня стоит особенно остро. Предполагается, что одним из первых новый корпус заселит биологический факультет АлтГУ.

При этом число студентов растет с каждым годом. Всего в АлтГУ сегодня обучается более 15 000 студентов. Буквально на днях стало известно, что АлтГУ получит 1139 бюджетных мест на следующий 2020−2021 учебный год — наибольшее количество среди всех вузов Алтайского края.

Многие горожане и коллектив вуза считают, что весь исторический центр Барнаула — это университетская территория, своего рода кампус. Дополнительно у АлтГУ есть возможность за счет своего уникального расположения считать кампусными магазины, кафе и клубы, такие объекты культуры, как музеи и галереи, которые располагаются в границах исторического центра города. Вместе с тем, «заимствуя» у городской инфраструктуры объекты, университет берет на себя ответственность соответствовать научному, интеллектуальному центру Сибири.

Новый корпус АлтГУ станет «билетом в будущее» для школьников и студентов. Первым даст возможность «потрогать будущую профессию руками» на базе инновационных лабораторий и технопарка. Школьники будут знакомиться с азами передовых профессий используя самые современные хим-, био-, кибер- и медиатехнологии. Это позволит каждому правильно выбрать будущую профессию и приобретать практические навыки любой из выбранных специальностей буквально со школьной скамьи.

Значимым преимуществом нового корпуса станут современные лекционные аудитории, научно-исследовательские аудитории, которые будут соответствовать всем современным технологическим требованиям. Учебные помещения будут оборудованы современной удобной мебелью, выполненной в сдержанных тонах, что хорошо передаст академическую атмосферу, а также современной мультимедийной техникой — проекторами высокого разрешения, магнито-маркерными досками, широкими экранами.

Новый корпус АлтГУ откроет для молодежи Барнаула новые возможности: коворкинги, пространства для творчества и дискуссий, просторный конференц-зал, большое студенческое «Универ-кафе», открытое для всех горожан. Здесь запланирован большой концертный зал на 700 мест — залов такой вместимости в центре города просто нет! На территории корпуса будут удобные зоны для индивидуальной и коллективной работы. Здание будет оборудовано специальным лифтом и станет доступно для всех, вне зависимости от особенностей здоровья.

Кроме того, студенты получат возможность развивать передовые технологии и тесно сотрудничать с бизнес-сообществом края. Значит молодежные инициативы получат реальную поддержку на воплощение идей. Это станет фундаментом для профессионального роста выпускников, катализатором развития краевого предпринимательства и, безусловно, положительно скажется на экономических показателях региона.

Корпус станет украшением центра Барнаула. Здание получит новый, современный дизайн, над которым работают лучшие архитекторы города. Он станет доминантой университетского кампуса в целом, станет местом притяжения студенческой молодежи, ученых, школьников, всех, кого привлекает интеллектуальная сфера. Среда должна стимулировать людей на междисциплинарный диалог и сотрудничество, порождать в них новую энергию, необходимую для создания инноваций.

Мы хотим сделать новое пространство драйвером развития университета и города, и мы пригласим всех горожан принять участие в его обсуждении.