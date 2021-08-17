Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в г. Барнауле объявляет набор в группы комплексного развития старших дошкольников и младших школьников.

Руководитель школы Ольга Геннадьевна Чернявская поделилась уникальными особенностями нового курса «Будь готов!».

— Есть ли принципиальное отличие нового курса от ваших привычных и зарекомендовавших себя тренингов?

— Самое важное отличие — сроки прохождения обучения. Так, посещение любого из наших тренингов «Обучение чтению», «Скорочтение», «Устный счёт», «Каллиграфия» и других займёт около месяца, потому что для отработки одного навыка этого времени будет достаточно. Курс «Будь готов!» является комплексным, он включает в себя тренировку сразу нескольких навыков, поэтому его длительность — 9 учебных месяцев (сентябрь-май). Кроме того, более длительные сроки прохождения курса позволили нам добавить то, чего не было ранее, — развитие устной речи, грамоту, логику.

— Что включает в себя данный курс и как будет составлено расписание?

— Комплексный курс «Будь готов!» будет проводиться 1 раз в неделю в удобное для ребенка и родителей время. Он состоит из трёх блоков:

Чтение + развитие устной речи ( 30 минут).

30 минут). Устный счёт + логическое мышление ( 30 минут).

30 минут). Красивый почерк + грамота ( 30 минут).

С учетом переменок между блоками 1 посещение займёт 1 час 45 минут.

Хотите , чтобы ваш ребенок стал успешным? Дайте ему шанс! архив Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

— Каким детям предназначен курс «Будь готов!»?

— Курс рассчитан на детей 5−8 лет. То есть, за 1 учебный год мы максимально подготовим ребенка к школе, а первоклассникам и второклассникам поможем повысить свою успеваемость.

Этот курс станет отличным стартом будущего школьника. У детей сформируются все необходимые для школы навыки: чтение, счет письмо, логическое мышление, основы грамоты. Кроме этого, дети в комфортной среде познакомятся с классно-урочной системой, научатся работать в коллективе, переключаться от одного вида деятельности на другой и т.д. Соответственно их дальнейшая адаптация в 1 классе пройдет безболезненно.

Школьники же на курсе «Будь готов!» смогут не только восполнить возможные пробелы в знаниях. Они научатся учиться самостоятельно и с удовольствием!

— По какому принципу формируются группы?

— При формировании групп мы учитываем не только возраст ребёнка. Педагоги выявляют способности ребенка. Группы малочисленные (до 6 человек), поэтому у нас есть возможность внутри каждой группы двигаться к намеченным целям в комфортной и соответствующей среде. То есть, например, читающий ребенок не окажется за одной партой с нечитающим, а умеющий считать не будет снова учить цифры.

-Когда курс «Будь готов!» запускается?

— Стартовать планируем 13 сентября, соответственно до этого времени важно пройти предварительную бесплатную диагностику. Количество мест ограничено.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина

Запись по телефону 57−16−06 или на сайте barnaul-1.turboread.ru

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