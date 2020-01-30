Новосибирским школьникам подарили по кусочку «блокадного хлеба»

Детям читали лекции, показывали фильмы и устраивали встречи с ветеранами. В школе № 23 читали стихи о блокадном Ленинграде и Великой Отечественной войне. Дети подготовили плакаты на патриотическую тематику.

Для пионеров школы № 94 провели встречу с блокадницей. В школе № 141 показали документальный фильм, а также рассказали, какую роль сыграл Новосибирск в обороне Ленинграда.

«Подобные мероприятия <…> в первую очередь направлены на сохранение исторической памяти, несмотря на любые попытки исказить и даже очернить Великую Победу. Абсолютно во всех школах Новосибирска, где сегодня есть пионерская организация, проведены встречи с детьми войны или лекции для учеников», — подчеркнул старший пионервожатый Новосибирска Михаил Лаврентьев.

Также прошла акция «Блокадный хлеб». Ее ключевым символом является кусочек хлеба весом 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941−1942 года в блокадном городе.