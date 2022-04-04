«Нужно быть спокойнее и внимательнее»: алтайские чиновники попробовали сдать ЕГЭ

На базе гимназии № 27 в Барнауле провели акцию «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», сообщили в алтайском министерстве образования. Попробовали свои силы на госэкзамене по традиции и представители власти.

За парты сели представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Наталья Кувшинова, начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур краевого минобра Наталья Полосина, председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль, руководитель регионального исполкома движения «Народный фронт «За Россию» в Алтайском крае Сергей Войтюк, глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев и другие.

Они писали сокращенный вариант экзамена по базовой математике.

Как отметила Полосина, перед сдачей она прорешала тесты демоверсии.

«Могу сказать, что предложены задания на знание основ математики. Задачи, которые нам сегодня приходилось решать, приближены к функциональной грамотности. То, о чем мы говорим в рамках перехода на федеральный государственный образовательный стандарт нового образца. Задания были непростыми, в них нужно было вникнуть, подумать. Ребятам хочу сказать, что нужно хорошо подготовиться, на экзамен идти уверенно, смело, очень внимательно вчитываться в задания», — советовала она.

Перед началом экзамена участники сдали мобильные телефоны и личные вещи, прошли через металлодетектор, им провели термометрию.

«Мы на своем опыте сегодня поняли, что нужно быть спокойнее и внимательнее», — поделился Андрей Муль.

Когда будет ЕГЭ в Алтайском крае в 2022 году

В 2022 году ЕГЭ сдают более 12 тыс. выпускников Алтайского края.

Предусмотрено три периода: