«Нужно научиться радоваться». Как российских учителей спасают от выгорания на Алтае

В 2023 году, по данным Минпросвещения России, количество уволившихся педагогов из российских школ достигло рекордного уровня за последние семь лет – 193 тысячи. Одна из распространенных причин увольнения — это выгорание на работе. Наталья Березина, директор всероссийского сообщества «Больше, чем школа», уверена, что с ним можно справиться, причем с помощью той же школы. Но не совсем обычной. Зачем педагоги со всей России приехали на Алтай в свой законный отпуск — рассказываем в нашем материале.

Учеба по-летнему

Первое впечатление у людей, которые слышат о Летней школе педагогов — это недоумение: «Зачем педагогам учиться? Еще и летом, в свой законный отпуск». Но Наталья Березина успокаивает: это не учеба, а «противовыгорательная терапия».

«Это не обучение в привычном его понимании, — рассказывает директор сообщества. — Наши учителя не сидят за партами, словно послушные студенты, и слушают лектора. Они путешествуют, соревнуются, играют и общаются друг с другом. Все это должно помочь им зарядиться энергией на долгий учебный год».

По словам Натальи Березиной, важно научить современных учителей вновь радоваться, а это в череде тяжелых рабочих будней бывает непросто. «Нужно помочь им находить новые способы «заряжаться», переживать яркие эмоции», — говорит она.

Всероссийская летняя школа на Алтае Altapress.ru

«Сегодня принято ругать современных учителей, говорить, что они «непонятно что», — подчеркивает собеседница. — Но мне повезло, я работаю с потрясающими людьми и могу с уверенностью заявить, что большинство из них горят своим делом. Они готовы делать очень многое для образования и часто в ущерб себе. Поэтому важно не дать этим людям перегореть и поддержать их».

Директор «Больше, чем школа» отмечает, что такая смена деятельности действительно работает. Учителя возвращаются к себе с новыми идеями для проектов и обретают полезные связи. Например, Наталья Смарыгина, учительница английского языка барнаульского лицея №73, проводит образовательные квизы между городами по видеосвязи.

«Наглядный случай: одна из наших участниц собиралась увольняться. Но перед этим она приехала к нам в 2022 году и прошла Летнюю школу. После «обучения» она заявила: «Моя жизнь разделилась на до и после». Она не уволилась и стала одним из активнейших педагогов в своем Ставропольском крае», — рассказывает директор.

Всероссийская летняя школа педагогов Всероссийское сообщество "Больше, чем школа" Всероссийская летняя школа педагогов Всероссийское сообщество "Больше, чем школа" Всероссийская летняя школа педагогов Всероссийское сообщество "Больше, чем школа" Всероссийская летняя школа педагогов Всероссийское сообщество "Больше, чем школа" Всероссийская летняя школа педагогов Всероссийское сообщество "Больше, чем школа" Всероссийская летняя школа педагогов Всероссийское сообщество "Больше, чем школа"

«Сон для слабаков»

Летняя школа педагогов собирает учителей со всей страны каждый год в новом месте — это уже традиция сообщества «Больше, чем школа». В 2022 году их встречал Калининград, в прошлом году — Владивосток, а в этом году местом встречи был объявлен Алтай.

За такую возможность стоит сказать спасибо Наталья Смарыгиной. Она выиграла конкурс на проведение Летней школы на Алтае.

«В прошлом году Наталья была куратором своего региона, а в этом — вошла в команду организаторов Летней школы и отвечает за составление программы. Например, какие экскурсии посетить, какие музеи посмотреть и какие туристические места посетить», — рассказывает Наталья Березина.

Программа насыщенная и рассчитана на десять дней: с 1 по 10 июля. Было решено охватить сразу два региона: Алтайский край и Республику Алтай. Точкой отсчета стал Барнаул. Участники посетят алтайские музеи, отправятся в Сростки и пройдут по знаковым местам Василия Шукшина, а затем продолжат "учиться" в Горно-Алтайске. «Наш девиз — сон для слабаков», — смеется Наталья Березина.

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