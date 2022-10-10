Образование без образования. Почему люди не прописываются в алтайских селах и как это лишает их новых школ и детсадов

Порядка 600 домов должны построить в новом жилищном квартале «Палитра» в селе Фирсово. При том, что мест в детских садах и, тем более, школах Санниковского сельсовета давно нет. Из-за этого немногие рискуют покупать жилье за городом или прописываться там. Такую проблему обсудили на расширенном заседании комитета алтайской торгово-промышленной палаты в сфере строительства. В чем ее причина и что делают, чтобы необходимое появилось, — в материале altapress.ru .

Нет прописки — нет потребности

В Фирсово ждут не дождутся открытия нового большого детского сада на 280 мест. Все они уже заняты.

Елена Кудашкина,

глава Санниковского сельсовета:

Он разгрузит единственный садик в Санниково и, естественно, это привлечет людей прописываться. Это и есть наша самая главная проблема: жители побаиваются и отказываются от прописки в селе, потому что нет инфраструктуры. А для нас это очень важно: чтобы защищать проекты и получать деньги на строительство, нужно доказать, что оно нужно, что людей проживает много.

Подобным образом о прописочном замкнутом круге высказалась и глава района.

Юлия Фролова,

глава Первомайского района:

Дети должны идти в образовательные и дошкольные учреждения по прописке. А если новых жителей «нет», получается, что и школ «хватает» — для тех, кто официально живет в сельсовете. Хоть на самом деле все не так.

Цифра 5,5 тыс. человек проживают в Санниковском сельсовете по официальным данным. Неофициально — порядка 10 тыс. человек, говорит Елена Кудашкина.

Михаил Кочетов , директор компании «Фирсова Слобода». Дмитрий Лямзин.

Трагичнее, чем с садами, дела обстоят со школами, которые в Санниковском сельсовете также переполнены. «Некоторые и убывают», — говорит директор компании «Фирсова Слобода» Михаил Кочетов.

Он напомнил о детях из поселка Лесной, которые с 2019 года ездят на занятия на автобусе за 16 километров от дома. В их «родной» аварийной школе сначала упал кусок потолка, а в 2020 году здание, которое уже и так не подлежало реконструкции, и вовсе сгорело.

Цифры 21 общеобразовательных школ, 9 детских садов, 1 спортивная школа и 1 центр допобразования есть в Первомайском районе, по данным сайта района. 54,6 тыс. человек проживают в районе, по результатам переписи населения 2021 года.

«Не можем себе этого позволить»

Ответ на вопрос, почему застройщик сам не возведет такую важную инфраструктуру, кроется в одном слове — нерентабельно. «В отличие от компаний, которые занимаются многоэтажным жильем, мы не можем себе этого позволить, — объясняет Михаил Кочетов. — Нет такой прибыли, которая помогла бы нам самим обеспечить строительство общеобразовательной школы».

Однако вклад в появление социальной инфраструктуры компания все же вносит. В каждый проект планировки кварталов она закладывает земельные участки под школы и сады, проводит инженерные коммуникации и передает их в муниципалитет. На одном таком участке в Фирсово и появился детский сад на 280 мест.

Юлия Фролова. altai-ter.er.ru

Как говорит глава Первомайского района Юлия Фролова, наличие таких участков значительно увеличивает шанс построить объект по государственной программе. Рядом с новым детсадом сейчас зарезервирована территория под школу на 360 мест. Остается только найти деньги.

В силах компании построить небольшие здания под частные учреждения. «Запланировали три типовых здания детских садов, — говорит Кочетов. — В одном из них будет бэби-клуб, место для временного пребывания детей, где они могут провести несколько часов с педагогами».

«Даже не рассчитываем»

Проблему с нехваткой медицинских учреждений застройщик станет решать другим путем. «Фирсова слобода» ведет переговоры с коммерческой клиникой «Здоровье».

Михаил Кочетов,

директор компании «Фирсова Слобода»:

Будет кабинет первичного приема, пункт забора анализов и аптека. Даже не рассчитываем, что появится государственная амбулатория, хотя были бы очень рады предоставить землю и построить здание.

Глава сельсовета Елена Кудашкина сказала, что администрация готовит участок под амбулаторию в селе Фирсово.

Елена Кудашкина , глава Санниковского сельсовета. Дмитрий Лямзин.

Еще один «прописочный» вопрос

Из-за того, что люди не желают прописываться, сельсовет получает бюджет, который зачастую не может покрыть банальное содержание дорог. Поэтому в кварталах «Фирсовой слободы» создают товарищество собственников недвижимости.

Получается, что на плечи жильцов, а не муниципалитета, ложится содержание мест общего пользования, уличного освещения, дорог и другого. «Люди желают городского комфорта, но при этом не хотят прописываться и платить на месте налоги, поэтому мы нашли такой выход», — комментирует Михаил Кочетов.