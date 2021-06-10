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Образование
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Обучение обеспечивают национальные проекты

В Алтайском филиале РАНХиГС стартовало обучение 2 групп «Современные технологии оценки персонала» и «Бухгалтер коммерческого предприятия» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Обучение.
Обучение.
Алтайский филиал РАНХиГС.

По первой программе в конце мая приступили к обучению 12 человек. Оно организовано с применением дистанционных образовательных технологий, причем все практические занятия пройдут в очном формате для отработки конкретных инструментов и технологий.

Программа разработана для рекрутеров, специалистов по оценке персонала, карьерных консультантов, HR-специалистов и др.

В учебный план образовательной программы объемом 256 часов включена стажировка, которая позволит в конкретных условиях с учетом всех ситуативных факторов апробировать возможности использования современных технологий оценки персонала.

По второй программе с первого июня повышают квалификацию 24 бухгалтера. Образовательная программа состоит из 72 учебных часов: по вторникам и четвергам лекции проводятся с применением электронных образовательных технологий, а практические занятия будут проходить по субботам в очном формате.

Учебный план программы содержит лекции по теории бухгалтерского учета и налогообложения. Большой блок в образовательной программе занимают практические занятия по возможностям программы «1C:Бухгалтерия 8». Этот программный продукт предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в коммерческой организации, применяющей хозрасчетный план счетов бухгалтерского учета.

По результатам обучения после успешно сданной итоговой аттестации, слушатели получат удостоверения о повышении квалификации. Кроме того, слушатели курсов получат именное свидетельство фирмы «1С» об окончании сертифицированного курса «1С: Предприятие. Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия (пользовательские режимы). Редакция 3.0». Следует отметить, что Алтайский филиал РАНХиГС является официальным партнером и центром сертифицированного обучения (ЦСО) фирмы «1С».

Напомним, что Алтайскому краю выделена квота на 1109 человек на прохождение обучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В настоящее время граждане уже подали 1053 заявки через федеральный портал «Работа в России», из них приступили к обучению 124 человека.

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