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Образование
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Обучиться интернет-маркетингу можно в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС продолжает набор в группы по повышению квалификации и профессиональной переподготовки в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Одной из тем повышения квалификации стала программа «Интернет-маркетинг: от персонального бренда до продвижения компании».

Интернет-маркетинг.
Интернет-маркетинг.
Источник: СС0 (предоставлено Алтайским филиалом РАНХиГС)

Слушатели курса познакомятся с тем, что такое оффлайн-маркетинг и как применять его инструменты в интернет-пространстве.

Это обучение для начинающих, для тех, кто хочет познакомиться с современным миром интернет-маркетинга. Курс подойдет для самозанятых. Образовательная программа рассчитана на 72 часа. Лекции будут проводиться в онлайн-формате, а практические занятия будут проходить по субботам очно.

Курс обучения состоит из трех модулей:

  • сущность и содержание оффлайн-маркетинга;
  • инструменты интернет-маркетинга;
  • эффективность интернет-маркетинга.

В первом разделе курса слушатели рассмотрят понятие маркетинга, сегментирование и позиционирование в маркетинге, подробно остановятся на портрете и покупательском поведении потребителей. Уделят внимание темам продвижения на потребительском рынке, технологиям продаж и стратегическому маркетингу: анализу и планированию.

Модуль инструменты интернет-маркетинга охватывает большое количество тем. О правилах, принципах проектирования и разработки веб-сайтов, поисковой оптимизации (SEO) и веб-аналитике узнают на занятиях слушатели курса. Раздел предполагает изучение вопросов создания бренда в сети Интернет, интернет-рекламы и разработки продающего рекламного послания. В обучение включены актуальные тематики: продвижение в социальных сетях (SMM) и современные тренды digital-маркетинга.

Во время прохождения третьего модуля подробно рассмотрят финансовые показатели.

Одним из преподавателей курса станет Дарья Рожкова, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н. Она имеет опыт практической деятельности по специальности «Маркетинг» и международную квалификацию «Marketing Specialist».

Обучение проводится за счет средств федерального бюджета.

Напомним, по федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» можно пройти обучение по восьми программам повышения квалификации и двум программам профессиональной переподготовки. Обучение проводится за счет бюджетных средств для отдельных категорий граждан: ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости (работающие); безработных; в возрасте 50-ти лет и старше; предпенсионного возраста; женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста.

Получить консультацию или записаться на обучение можно в Центре дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС по телефону (3852) 503−432.

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