Около 4 тысяч первокурсников примут участие в праздновании Дня знаний в АлтГУ

В понедельник, 2 сентября, Алтайский государственный университет станет одной из самых массовых городских площадок по празднованию Дня знаний.

Традиционно первый день нового учебного года АлтГУ встретит насыщенной праздничной программой, которая будет проведена на территории Университетского дворика, расположенного между корпусами «Л» и «М» АлтГУ.

Университетский дворик уже четвертый год подряд станет центром притяжения молодежи, которая в своей образовательной траектории отдала предпочтение опорному вузу Алтайского края. В 2019 году первокурсниками АлтГУ по предварительным данным стали почти 4 тысячи человек.

День знаний в АлтГУ. Архив АлтГУ.

Торжество, посвященное Дню знаний, начнется с построения делегаций факультетов и учебных подразделений у главного корпуса Алтайского госуниверситета. В 10.00 под музыку российского студенчества, с флагами и праздничными транспарантами, молодежь и преподаватели АлтГУ войдут во дворик через символические университетские «Ворота знаний», увенчанные надписью «Университет».

День знаний в АлтГУ. Архив АлтГУ.

Парад факультетов, где будет подробно представлено каждое учебное подразделение Алтайского госуниверситета, на входе во дворик будет встречать ростовая кукла «Ломоносов». Далее по сценарию праздника студентов и преподавателей вуза поздравят ректор и профессура АлтГУ, первые лица администраций края и города, Совета выпускников университета. Лучший студент вручит лучшему абитуриенту АлтГУ символический «Ключ к знаниям», а всем первокурсникам университета подарят гигантский студенческий билет.

День знаний в АлтГУ. Архив АлтГУ. День знаний в АлтГУ. Архив АлтГУ. День знаний в АлтГУ. Архив АлтГУ. День знаний в АлтГУ. Архив АлтГУ.

Утреннее торжество завершится запуском в небо воздушных шаров под звуки хорошо всем известного гимна АлтГУ.

А вечером День знаний в опорном вузе по традиции продолжится большим молодежным студенческим мероприятием под открытым небом. В 18:00 всех студентов Барнаула, тех, кто любит хорошую танцевальную музыку, классический университет приглашает на посвящение в студенты в стиле Open Air под названием «Я — студент АГУ», где свои лучшие композиции представят музыкальные группы университета и города: «ZZ POP», «Prime Time», «Нет времени» и др.