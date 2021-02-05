Олимпиада для школьников – «Я предприниматель».

Дорогие старшеклассники, приглашаем вас испытать себя и проверить свою готовность к предпринимательской деятельности.
13 февраля 2020 года в 15:00 на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС состоится олимпиада для школьников 8−11 классов «Я — предприниматель».
В Академии это мероприятие уже стало традиционным, ежегодно его проводит кафедра экономики и финансов в рамках проекта «Школа больших возможностей» Алтайского филиала РАНХиГС. Приглашаем будущих абитуриентов принять участие в личном открытом первенстве по предпринимательству.
Олимпиада включает три испытания:
- разминка «Калейдоскоп событий одного дня предпринимателя» (конкурс на знание теоретических терминов из области экономики и предпринимательства);
- марафон «Ребусы для предпринимателя»;
- творческое задание.
Сумма баллов по итогам трех испытаний позволит выявить победителя и призеров.
Распределение баллов в копилку проекта «Школа больших возможностей»:
- победитель (первое место) — три балла;
- призеры (второе и третье места) — два балла;
- участие — один балл.
Ведущие: Князева Ольга Михайловна, доцент кафедры экономики и финансов, Сорокина Ангелина Алексеевна, старший преподаватель кафедры экономики и финансов.
Дата: 13 февраля 2021 года
Время: 15:00
Место проведения: Открытая платформа Алтайского филиала РАНХиГС.
Записаться на участие можно по ссылке.