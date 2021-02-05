Современные условия жизни открывают безграничные возможности для реализации нашего потенциала, в том числе и как успешных предпринимателей. Предприниматель обычно рассматривается как новатор-дизайнер новых идей и бизнес-процессов.

Олимпиада для школьников — «Я предприниматель». Иллюстрация предоставлена Алтайским филиалом РАНХиГС

Дорогие старшеклассники, приглашаем вас испытать себя и проверить свою готовность к предпринимательской деятельности.

13 февраля 2020 года в 15:00 на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС состоится олимпиада для школьников 8−11 классов «Я — предприниматель».

В Академии это мероприятие уже стало традиционным, ежегодно его проводит кафедра экономики и финансов в рамках проекта «Школа больших возможностей» Алтайского филиала РАНХиГС. Приглашаем будущих абитуриентов принять участие в личном открытом первенстве по предпринимательству.

Олимпиада включает три испытания:

разминка «Калейдоскоп событий одного дня предпринимателя» ( конкурс на знание теоретических терминов из области экономики и предпринимательства);

конкурс на знание теоретических терминов из области экономики и предпринимательства); марафон «Ребусы для предпринимателя»;

творческое задание.

Сумма баллов по итогам трех испытаний позволит выявить победителя и призеров.

Распределение баллов в копилку проекта «Школа больших возможностей»:

победитель ( первое место) — три балла;

первое место) — три балла; призеры ( второе и третье места) — два балла;

второе и третье места) — два балла; участие — один балл.

Ведущие: Князева Ольга Михайловна, доцент кафедры экономики и финансов, Сорокина Ангелина Алексеевна, старший преподаватель кафедры экономики и финансов.

Дата: 13 февраля 2021 года

Время: 15:00

Место проведения: Открытая платформа Алтайского филиала РАНХиГС.

Записаться на участие можно по ссылке.