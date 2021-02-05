Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 февраля -8°C
Образование
37

Олимпиада для школьников — «Я предприниматель»

Современные условия жизни открывают безграничные возможности для реализации нашего потенциала, в том числе и как успешных предпринимателей. Предприниматель обычно рассматривается как новатор-дизайнер новых идей и бизнес-процессов.

Олимпиада для школьников – «Я предприниматель».
Олимпиада для школьников — «Я предприниматель».
Иллюстрация предоставлена Алтайским филиалом РАНХиГС

Дорогие старшеклассники, приглашаем вас испытать себя и проверить свою готовность к предпринимательской деятельности.

13 февраля 2020 года в 15:00 на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС состоится олимпиада для школьников 8−11 классов «Я — предприниматель».

В Академии это мероприятие уже стало традиционным, ежегодно его проводит кафедра экономики и финансов в рамках проекта «Школа больших возможностей» Алтайского филиала РАНХиГС. Приглашаем будущих абитуриентов принять участие в личном открытом первенстве по предпринимательству.

Олимпиада включает три испытания:

  • разминка «Калейдоскоп событий одного дня предпринимателя» (конкурс на знание теоретических терминов из области экономики и предпринимательства);
  • марафон «Ребусы для предпринимателя»;
  • творческое задание.

Сумма баллов по итогам трех испытаний позволит выявить победителя и призеров.

Распределение баллов в копилку проекта «Школа больших возможностей»:

  • победитель (первое место) — три балла;
  • призеры (второе и третье места) — два балла;
  • участие — один балл.

Ведущие: Князева Ольга Михайловна, доцент кафедры экономики и финансов, Сорокина Ангелина Алексеевна, старший преподаватель кафедры экономики и финансов.

Дата: 13 февраля 2021 года

Время: 15:00

Место проведения: Открытая платформа Алтайского филиала РАНХиГС.

Записаться на участие можно по ссылке.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость