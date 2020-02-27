Омские школьники за отличную учебу получили макароны и «просроченный» лимонад

Как рассказали родители одной из учениц, отличники получили в подарок по упаковке макарон в форме букв и по бутылке лимонада «Колокольчик».

«Лимонад я пить уже не стала бы. Награждены очень многие — всем детям-отличникам дали. Точное количество не скажу: там были представлены школы Омска и области. Только из той, где учится дочь, 38 человек было, а еще по городу 41 школа участвовала», — рассказала мать школьницы.

Она отметила, что вручал подарки человек из местной «Комсомольской правды». Мероприятие называлось «Губернаторский дневник», но самого губернатора не было, хотя встречу с ним обещали.

Суть акции заключалась в том, чтобы отличники получили автограф главы региона в свои дневники.

Родители отличницы утверждают, что лимонад просроченный. Однако организаторы мероприятия опровергли информацию о подарках для школьников с истекшим сроком годности, пишет Om1.ru.

Отмечается, что срок годности лимонада истекает только 29 февраля.

«Мероприятие, несмотря на название, проводилось исключительно по инициативе нашего издания. Областное правительство участие в нем не принимало. Главной целью было поощрение отличников за хорошую учебу концертно-развлекательной программой. Мы сожалеем, что у некоторых участников мероприятия остались неприятные эмоции. За это мы приносим свои извинения. Для всех нас это большой урок. Впредь мы будем еще более тщательно подходить к организации подобных мероприятий», — разъяснил Сергей Коновалов, руководитель Омского филиала Издательского дома «Комсомольская правда».

Организаторы пообещали разобраться, почему школьникам попал почти просроченный продукт. Также подчеркнули, что макароны и лимонад не были главной наградой отличников.

Стоит отметить, что глава Омской области Александр Бурков, которого обещали в качестве гостя мероприятия, так и не приехал.