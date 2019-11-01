ОНФ: в Барнауле есть несколько опасных школьных маршрутов

Активисты Общероссийского народного фронта провели акцию «Дорога в школу» и попытались выяснить, сколько опасных путей из дома в школу и обратно имеется сегодня у барнаульских учеников. В ходе проверки они также реагировали на звонки родителей, которые просили навести порядок. На сайте ОНФ в результате были опубликованы пять опасных маршрутов. Приводим этот список.

1. Дороги вокруг школы № 133 в микрорайоне «Дружный». Здесь 21 октября неизвестный мужчина напал на девочку. Ей удалось вырваться, преступника до сих пор разыскивает полиция. Нападение произошло в лесополосе, по которой дети «срезают» дорогу в школу. Так поступают примерно 10% учащихся, живущих за пределами микрорайона «Дружный».

2. Школа № 60 на улице Советской Армии. Как выяснили в ОНФ, эта школа находится в тесном окружении гаражей. К школьному забору примыкает участок с зарослями, ямами и свалкой, которую организовала соседняя поликлиника. Здесь нужно благоустроить тротуар и включить освещение.

3. Возле школы № 107 на улице Шукшина. Здесь в большом количестве заброшенные или открытые погреба. Путь к центральному входу в школу детям перекрывают автомобили посетителей МФЦ. Он находится в здании по соседству.

4. В школу № 88 на Павловском тракте дети идут через гаражи и водоотводную канаву, со стороны улицы Малахова путь школьников плохо освещен.

5. Возле школы № 135 на улице Сиреневой нужно обезопасить дорожное движение — установить «лежачего полицейского» и поставить дополнительный дорожный знак «Жилая зона» для водителей, движущихся со стороны улицы Сергея Ускова.