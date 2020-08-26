Онищенко рассказал, какие опасные болезни подстерегают школьников в новом учебном году

Большую обеспокоенность у депутата вызывает подъем заболеваемости гриппом — в этом году появились три новых штамма.
«С высокой вероятностью, они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», — сказал Онищенко в интервью Ura.ru.
Профильным ведомствам поставлена задача вакцинировать 70% населения. В первую очередь — школьников, учителей, медиков и старшее поколение.
Депутат отметил, что традиционное начало учебного года станет «мощным импульсом, что надо возвращаться к нормальной жизни», пишет bfm.ru. При этом не следует забывать про меры личной защиты от инфекции.
Онищенко призвал приучать детей к тому, чтобы они ходили в масках, мыли руки и соблюдали дистанцию.