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Образование

Онищенко рассказал, какие опасные болезни подстерегают школьников в новом учебном году

Бывший санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко не считает коронавирус главной опасностью начала учебного года, поскольку дети переносят его относительно нейтрально.

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

Большую обеспокоенность у депутата вызывает подъем заболеваемости гриппом — в этом году появились три новых штамма.

«С высокой вероятностью, они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», — сказал Онищенко в интервью Ura.ru.

Профильным ведомствам поставлена задача вакцинировать 70% населения. В первую очередь — школьников, учителей, медиков и старшее поколение.

Депутат отметил, что традиционное начало учебного года станет «мощным импульсом, что надо возвращаться к нормальной жизни», пишет bfm.ru. При этом не следует забывать про меры личной защиты от инфекции.

Онищенко призвал приучать детей к тому, чтобы они ходили в масках, мыли руки и соблюдали дистанцию.

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