Онлайн или офлайн: станут ли дети будущего учиться дистанционно

Весна 2020-го наглядно показала, что учиться можно, не выходя из дома. Самоизоляция усадила детей вместо парт за экраны компьютеров. Но так ли это эффективно? И какова вероятность того, что онлайн-форма обучения приживется в России? На вопросы altapress.ru ответил Павел Занин, СЕО диджитал-агентства ADN, партнер международной школы математики и программирования «Алгоритмика» в Барнауле.

— Павел, какая на ваш взгляд текущая ситуация на рынке дополнительных образовательных услуг?

— Сложная. Например, школы робототехники, творчества, спортивные секции — вообще не могут полноценно работать. А это — неизбежная потеря клиентской базы и катастрофические убытки. Кому-то пришлось съехать с помещений — не все арендодатели готовы пойти на финансовые уступки и снизить, либо вообще отменить арендную плату. У некоторых получилось перейти в онлайн. Но здесь есть еще один немаловажный фактор — специфика взаимодействия с детьми. Чтобы организовать работу в нормальном темпе, детей нужно заинтересовать и в течение всего занятия удерживать их внимание. Пришлось почти вдвое сокращать количество учеников в группах, что резко отразилось на рентабельности.

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— Как переживает последствия пандемии «Алгоритмика»?

— Чтобы не потерять в качестве услуги, в онлайн группы мы набираем максимум 6 ребятишек, в то время как обычно в классе учатся до 10 человек. Благодаря готовой собственной платформе мы смогли быстро перейти в дистанционный режим, при этом интерес к школе и офлайн обучению не пропал. Напротив, отзывы родителей говорят о том, что после снятия ограничений, мы стартуем в полную силу.

— В чем причина такого интереса родителей?

— Уникальный контент. «Алгоритмика» появилась в нужное время и попала в тренд. Программирование стало пользоваться огромным спросом не только среди школьников, но и детей помладше. К тому же, она предлагает познавательное содержание, пересекающееся с разными школьными предметами: математикой, географией, физикой, биологией. А новый подход к отслеживанию результатов работы учеников, делает этот процесс прозрачным, в том числе и для родителей. Это удобно, ведь они могут в полной мере оценить эффект от обучения. Школа выросла из запроса на освоение профессий будущего, а для современных детей оно наступает стремительно. Многие специальности просто уйдут в небытие, а новые будут базироваться преимущественно на IT-технологиях. Это можно назвать полноценной инвестицией, которая точно окупится. Обесцениться может все, кроме знаний.

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— Со скольки лет можно у вас обучаться?

— К нам приходят даже самые маленькие — в школу принимают детей с 5 лет. Здесь в игровой форме их не просто обучают программированию, а готовят к выполнению любой задачи и учат применять свои знания на практике. Создавая алгоритмы, ребята спасают принцессу или строят ракету на Марс. Игровая форма развивает любознательность и поддерживает в детях интерес к учебе.

— На сколько актуально обучение IT для Алтайского края?

— Я с университета работаю в этой сфере и вижу постоянный, высокий спрос на работу наших айтишников. Они работают в агентствах, студиях, продакшенах, на предприятиях, из дома и зарабатывают приличные деньги, с которых платятся налоги в местный бюджет. Поэтому для Алтайского края образование в сфере высоких технологий не просто актуально, а жизненно необходимо.

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— COVID-19 вынудил детей учиться онлайн. Но родителей несколько пугает эта тенденция. Как вы считаете, школы могут перейти на новую форму обучения, особенно те, которые занимаются дополнительным образованием, как «Алгоритмика»?

— Нет. В обучении детей важен не только личный контакт ученика и преподавателя, нужно научить детей работать в команде. Без непосредственного присутствия это просто недостижимо. Как только появится возможность, мы немедленно вернемся в офлайн формат, как к наиболее эффективной форме обучения.

— Какие у вас планы на лето и новый учебный год?

— Мы запустили два онлайн-интенсива для детей 9−14 лет. Дети с удовольствием изучают Скретч и Питон, подключаясь к занятиям из дома. Ребятам, у которых не было компьютеров с камерой и микрофоном мы временно выдали ноутбуки из класса. В этом году нам пришлось подстраиваться под новые реалии. Пока непонятно, сможем ли мы проводить летние занятия офлайн, поэтому подготовили образовательное онлайн-приключение для детей 8−12 лет. Ребята будут разрабатывать сайты и приложения, фотографировать, монтировать видео, создавать IT-стартапы и многое другое. Уверен, летом скучать им не придется. А еще, в новом учебном году мы планируем запустить курс компьютерной грамотности для взрослых. Приходите — будет интересно!