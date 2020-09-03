Прием заявок на обучение в «Яндекс.Лицее» опорного вуза Алтайского края продлится до 10 сентября. Претендентам необходимо пройти на сайте проекта тест на умение логически мыслить, затем состоится собеседование с преподавателями «Яндекс.Лицея». Заявку на обучение АлтГУ можно подать на официальной странице «Яндекс.Лицея», где на этапе выбора площадки следует выбрать Алтайский государственный университет.

Денис Козлов,

координатор и преподаватель «Яндекс.Лицея»:

— В этом году мы набираем две — три группы первого года обучения. В основном это школьники 8 — 9 классов, но при условии прохождения отбора могут быть и дети помладше. В частности, у нас был опыт работы с семиклассником, который успешно учился и перешел на второй год обучения. Это серьезная образовательная программа компании «Яндекс», реализуемая в настоящее время в 71-ом регионе Российской Федерации. Обучение длится два года. Первый год ребята изучают Python — один из самых популярных и востребованных языков программирования, который используют в YouTube, NASA и в «Яндексе». Второй год посвящен основам промышленного программирования и работе над учебными проектами. К концу обучения школьники получат навыки junior-программиста и научатся создавать собственные чат-боты, игры и веб-приложения.

Опорный АлтГУ приглашает школьников в «Яндекс.Лицей». Алтайский государственный университет

Пандемия коронавируса, конечно же, внесла некоторые коррективы в работу проекта. Так, например, отбор школьников в лицей полностью проводится в дистанционном формате: от подачи документов, до собеседования.

Занятия в «Яндекс.Лицее» АлтГУ, продолжительностью два часа, будут проходить дважды в неделю. Все преподаватели лицея имеют опыт программирования и прошли подготовку в Школе анализа данных Яндекса.

Напомним, что Python — это не слишком сложный, но очень востребованный на сегодняшний день язык программирования, который позволяет решать множество практических задач. В частности, многие сервисы и проекты Яндекса разрабатываются именно на Python. Основы данного языка программирования и получат в первый год обучения поступившие в «Яндекс.Лицей» школьники.

Опорный АлтГУ приглашает школьников в «Яндекс.Лицей». Алтайский государственный университет

В Алтайском крае «Яндекс.Лицей» действует по инициативе Министерства экономического развития Алтайского края и при поддержке Министерства образования и науки региона. «Яндекс.Лицей» работает в более чем 160 городах России и Казахстана. В прошедшем учебном году в образовательной программе участвовало почти 8200 учащихся, в этом году — больше десяти тысяч.