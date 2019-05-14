Опорный АлтГУ вошел в ТОП-10 вузов России по направлению «Гуманитарные науки».

В этом году ценз для попадания в рейтинг хотя бы по одному предмету прошли 125 вузов из 44 городов (в 2018-м было 105 и 37 соответственно).

АлтГУ вошел в ТОП-10 вузов России по направлению «Гуманитарные науки», расположившись на 8 строчке рейтинга между участниками проекта «5−100» — Сибирским и Казанским федеральными университетами. Следует добавить, что, кроме АлтГУ, только 4 вуза Сибирского федерального округа смогли пройти пороговые требования и были включены в рейтинг по данному направлению, и все они являются ведущими вузами России — участниками проекта «5−100»: ТГУ, НГУ, СФУ и ТПУ.

За основу ранжирования были взяты три крупных блока:

Масштаб и устойчивость научной деятельности университета ( насколько велики и цитируемы научные коллективы университета , ведущие исследования в данной предметной области);

насколько велики и цитируемы научные коллективы университета ведущие исследования в данной предметной области); Востребованность научной деятельности ( уровень журналов , в которых публикуются исследователи и среднее количество цитат на одну статью);

уровень журналов в которых публикуются исследователи и среднее количество цитат на одну статью); Качество роста ( качество цитирований и индекс концентрации публикации в журналах , исключение оппортунистических практик увеличения публикаций).

Рейтинг. Архив Алтайского государственного университета.

Необходимо также сказать, что АлтГУ отмечается в предметных рейтингах АЦ «Эксперт» по гуманитарным науками уже в третий раз. В прошедшем году АлтГУ занял в данном рейтинге 15 место среди всех вузов России, в 2016 г. — 19 место. Стремительному росту АлтГУ в рейтинге способствует в т.ч. появление публикаций ученых АлтГУ в ТОП-3 наиболее влиятельных и цитируемых журналах мира — за последние 5 лет это 4 статьи в журнале Nature, 2 статьи — в журнале Science и 1 статья в журнале Science advances. Кроме того, в 2018 г. Алтайский государственный университет подписал меморандум о сотрудничестве с одним из самых известных университетов мира и старейшим вузом США — Гарвардским университетом. В соответствии с подписанным меморандумом стороны обязались развивать программы академической мобильности для студентов и преподавателей обоих образовательных учреждений, в частности совершать обмен студентами в целях проведения научных исследований и обучения, обмен преподавателями, сотрудниками и учеными в целях проведения совместных занятий и научно-исследовательской деятельности, организации семинаров, симпозиумов, конференций, краткосрочных учебных программ и т.д.