Проблемы цифровизации муниципалитетов стали темой экспертной дискуссии в рамках Международной научно-практической конференции «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы». Обсуждение проходило в Алтайском филиале РАНХиГС .

Экспертная дискуссия. Фото: Алтайский филиал РАНХиГС.

В экспертном выступлении Ксении Алексеевны Ивановой, к.ю.н., директора Центра местного самоуправления Института управления и регионального развития РАНХиГС, на тему «Органы местного самоуправления и их вовлечение в цифровую экономику» были рассмотрены основные вызовы, перед которыми сейчас находится все муниципальное сообщество нашей страны, переживая процесс цифровизации и участвуя в реализации национальных проектов.

Модератором встречи стала Елена Юрьевна Пашкова, к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС.

В ходе выступления спикеру поступило много вопросов от слушателей, которые и задали тон обсуждению основных тезисов выступления эксперта. Большой отклик у участников встречи вызвал проект «Электронный муниципалитет» и специфика его реализации в разных регионах страны. Оказывается, что есть отдельные примеры успешных элементов проекта, но нет целостного, обобщенного опыта.

Муниципальных служащих, участвующих в обсуждении, интересовали такие темы, как возможные изменения в Федеральном законе № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; изменение полномочий органов местного самоуправления при включении их в реализацию национальных проектов; необходимость вовлечения муниципальных служащих в социальные сети и степень их открытости и участия в жизни муниципального образования; положительный и успешный опыт цифровых негородских муниципалитетов, который можно было бы использовать при разработке собственной стратегии развития территории сельского поселения и др.

Все участники в заключение встречи выразили друг другу благодарность и необходимость подобных встреч в будущем.