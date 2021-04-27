«От идеи к прототипу»: проектно-образовательный интенсив в аграрном университете

Алтайский государственный аграрный университет уже второй раз стал участником сетевой программы Университета 2035 по проведению образовательных интенсивов, направленных на формирование у обучающихся компетенций в области проектной деятельности.

Справка Университет 2035 — это первая в России цифровая платформа с постоянно расширяющимся списком образовательных возможностей, которая обеспечивает подготовку кадров для цифровой экономики по направлениям Национальной технологической инициативы.

В весеннем интенсиве участвуют четыре команды Алтайского ГАУ, состоящие преимущественно из студентов экономического и инженерного факультетов. Наставниками команд выступают заместители деканов соответствующих факультетов — Наталья Белокуренко и Роман Куницын. Впервые наставником студенческой команды стала студентка биолого-технологического факультета — выпускница осеннего запуска интенсива Дарья Яковлева.

Участники интенсива работают над проектом. Фото: Константин Пехтерев Участники интенсива работают над проектом. Фото: Константин Пехтерев Участники интенсива работают над проектом. Фото: Константин Пехтерев Участники интенсива работают над проектом. Фото: Константин Пехтерев

Темы, предлагаемые студентами Алтайского ГАУ, объединены направлением FoodNet: «Ультразвуковой пастеризатор молока», «Умная теплица дома», «Тагатоза — натуральный и перспективный сахарозаменитель», «Брайль для товаров».

«Проектная деятельность дает широкие возможности для развития наших студентов, поскольку сочетает в себе одновременно творчество, креатив, навык работе в команде, — отмечает координатор интенсива в аграрном университете, доцент кафедры финансов, бухучета и аудита и координатор НИРС Алтайского ГАУ Инна Федулова. — Весенний интенсив организационно отличается от осеннего запуска прошлого года, тем более что на этот раз Алтайский ГАУ участвует в статусе вуза-партнера. В новом для себя качестве университет уже успешно отработал отрытые лекции на второй образовательной концентрации, за что огромное спасибо педагогам вуза — профессору агрономического факультета Ольге Антоновой и доценту инженерного факультета Андрею Смышляеву. Коллеги на высоком уровне представили научные разработки Алтайского ГАУ российскому студенчеству».

Уже половина весеннего запуска сетевого проектно-образовательного интенсива Университета 2035 «От идеи к прототипу» позади. Так, на прошлой неделе ребята успешно прошли хакатон — это командная работа с экспертами.

Участники интенсива работают над проектом. Фото: Константин Пехтерев

«У экспертов нашлись ответы на все наши вопросы. Они указали на ошибки, которые нам предстоит доработать. Хакатон стал для нашей команды мозговым штурмом, позволившим взглянуть на стратегию продвижения проекта иначе. Очень помогают и мастер-классы, которые проводят в рамках интенсива», — отметили участники команды SmartFood.

Впереди участников интенсива ждет «Труба экспертов» и, конечно, финальные защиты.