Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Ш. Ахмадуллина приглашает детей от 4 до 17 лет на экспресс-тренинги:
Да, иногда эта на первый взгляд простая задача становится проблемой для малыша. Буквы никак не запоминаются, путаются либо удерживаются в памяти совсем ненадолго, процесс слогослияния кажется непостижимым. Родители, бабушки и дедушки впадают в отчаяние, а ребенок испытывает негатив к процессу обучения в целом. Ситуация кажется безвыходной, но не для педагогов-тренеров, работающих по методике Ш. Ахмадуллина. В игровой форме в микрогруппах по 2−4 человека здесь научат читать детей от 4 лет всего за 10 занятий!
Улучшить технику чтения, научить читать целым словом, а не по слогам, повысить понимание прочитанного, увеличить скорость чтения. Целый комплекс специальных авторских упражнений, использование нейропсихологических тренажеров, требовательность педагогов с одновременной доброжелательностью позволят справиться и с этими задачами за 10 занятий! Подходит для детей 6−8 лет.
Научиться воспринимать большие объемы информации после первого прочтения, уметь быстро готовить доклад, сократить время выполнения домашней работы. Изучение объемных параграфов из учебников перестанет быть проблемой, а подготовка к экзаменам займет гораздо меньше времени.
Улучшить качество почерка, повысить скорость письма. Все чаще к специалистам обращаются родители детей с проблемой некрасивого почерка. Кроме эстетической составляющей неразборчивый почерк является одной из причин низкой успеваемости. Часто даже сам ученик не может разобрать, что написал, отсюда неправильно решенные задачки по математике, грязь в тетрадях, обидное снижение оценки за работу. За 12 занятий на курсе каллиграфии педагог выправит осанку ученика, научит правильно держать ручку, разовьет глазомер, покажет и автоматизирует правильное написание букв и их соединений.
Научить быстро считать у уме, выучить таблицу умножения. Как и при обучении чтению, курс делится на несколько блоков в зависимости от возраста и уровня подготовки ребенка. В отличие от ментальной арифметики, где ребенок фактически работает с определенной кодировкой, на нашем курсе ребенку дается понимание смысла арифметических действий. Далее навык счета отрабатывается до автоматизма.
Повысить IQ ребенка, научить рассуждать, делать выводы, решать логические задачки. На курсе «Логическое мышление» за 12 занятий дети от 7 до 16 лет повысят коэффициент своего интеллекта на 20−40 баллов! Ученики становятся более внимательными, эрудированными, способными решать олимпиадные задачи.
Количество детей в группе от 2 до 6.
Результат — за 10−12 занятий.
Запись по телефону 57−16−06 или на сайте www.barnaul-1.turboread.ru
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