1. Обучение чтению

Да, иногда эта на первый взгляд простая задача становится проблемой для малыша. Буквы никак не запоминаются, путаются либо удерживаются в памяти совсем ненадолго, процесс слогослияния кажется непостижимым. Родители, бабушки и дедушки впадают в отчаяние, а ребенок испытывает негатив к процессу обучения в целом. Ситуация кажется безвыходной, но не для педагогов-тренеров, работающих по методике Ш. Ахмадуллина. В игровой форме в микрогруппах по 2−4 человека здесь научат читать детей от 4 лет всего за 10 занятий!