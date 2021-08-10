Открылась новая магистерская программа «Юрист частного права»

Алтайский филиал РАНХиГС

Магистерская программа предполагает углубленное изучение проблем гражданского, корпоративного, семейного, трудового права, гражданского и арбитражного процесса, правового регулирования банкротства, исполнительного производства, рынка ценных бумаг, а также получение навыков договорной, претензионной, исковой работы.

В процессе обучения слушатели получат знания в области правового регулирования гражданского оборота и внешнеторговой деятельности, защиты предпринимательства, прав и свобод граждан и организаций, научатся использовать современные информационные технологии в праве.

Курс обучения по программе «Юрист частного права» направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов в области правового регулирования экономических отношений. Он подойдет для адвокатов, нотариусов, судей, прокуроров, корпоративных юристов, государственных или муниципальных служащих, ученых-цивилистов.

Обучение будет проходить в заочной форме на протяжении двух лет и пяти месяцев. Подать документы могут бакалавры и специалисты вне зависимости от профиля уже полученного образования.