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Открылась новая магистерская программа «Юрист частного права»

В Алтайском филиале РАНХиГС идёт набор слушателей на магистерскую программу «Юрист частного права».

Алтайский филиал РАНХиГС

Магистерская программа предполагает углубленное изучение проблем гражданского, корпоративного, семейного, трудового права, гражданского и арбитражного процесса, правового регулирования банкротства, исполнительного производства, рынка ценных бумаг, а также получение навыков договорной, претензионной, исковой работы.

В процессе обучения слушатели получат знания в области правового регулирования гражданского оборота и внешнеторговой деятельности, защиты предпринимательства, прав и свобод граждан и организаций, научатся использовать современные информационные технологии в праве.

Курс обучения по программе «Юрист частного права» направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов в области правового регулирования экономических отношений. Он подойдет для адвокатов, нотариусов, судей, прокуроров, корпоративных юристов, государственных или муниципальных служащих, ученых-цивилистов.

В Алтайском филиале РАНХиГС реализуются и другие магистерские программы по юриспруденции: «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика», «Юрист в социальной и экономической сферах».

Обучение будет проходить в заочной форме на протяжении двух лет и пяти месяцев. Подать документы могут бакалавры и специалисты вне зависимости от профиля уже полученного образования.

Документы принимаются до 12 ноября 2021 года по адресу: 656008, г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, тел. 8 (3852) 503−003, e-mail: info@alt.ranepa.ru.

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