Открытость и сетевые взаимодействия как «новая нормальность» современной школы

Модераторами данного научного мероприятия являлись Жанна Валерьевна Подковыркина, директор Лицея РАНХиГС (г. Москва) и Лариса Михайловна Лысенко, зав. кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС (г. Барнаул).
В качестве экспертов выступили известные в России и за рубежом специалисты в области образования:
- Людмила Викторовна Рождественская, педагог и образовательный технолог Таллиннской кесклиннаской русской гимназии (г. Таллин, Эстония),
- Вера Андреевна Локтионова, руководитель направления регионального развития и GR-директор Международной школы математики и программирования «Алгоритмика» (г. Москва, Россия),
- Генриетта Викторовна Татарникова, директор Гимназии № 42″ (г. Барнаул, Россия).
Модераторы и эксперты обсуждали актуальные проблемы, с которыми за последнее время столкнулись школы: адаптация рабочих программ и учебных планов, информационная безопасность, повышение квалификации учителей в новых условиях, разработка и внедрение инновационных форм учебных занятий и многое другое.
В ходе обсуждения эксперты пришли к выводу, что в сложившихся современных условиях для решения этих проблем большое значение будет иметь взаимодействие учебных учреждений на всех уровнях, проведение совместных конференций и форумов с целью обмена практическим опытом.
По результатам проведенного экспертного выступления планируется в дальнейшем осуществлять необходимое взаимодействие организовывать совместные мероприятия.
Справка
Международная научно-практическая конференция «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы» проходила в краевом центре 3−4 февраля.
80 экспертов из 14 регионов России и 7 зарубежных стран приняли участие в обсуждении злободневных вопросов на восьми дискуссионных площадках.
Организаторами масштабного научного выступили Алтайский филиал РАНХиГС и Правительство Алтайского края. Главной особенностью конференции стало широкое внедрение интернет-технологий.
Запись экспертной дискуссии размещена на сайте Алтайского филиала РАНХиГС.