В рамках организованной в Алтайском филиале РАНХиГС Международной научно-практической конференции «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы» 4 февраля 2021 года при поддержке Лицея РАНХиГС (г. Москва) и Международной школы математики и программирования «Алгоритмика» (г. Москва) состоялось экспертное выступление онлайн «Открытость и сетевые взаимодействия как „новая нормальность“ современной школы».

Модераторами данного научного мероприятия являлись Жанна Валерьевна Подковыркина, директор Лицея РАНХиГС (г. Москва) и Лариса Михайловна Лысенко, зав. кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС (г. Барнаул).

В качестве экспертов выступили известные в России и за рубежом специалисты в области образования:

Людмила Викторовна Рождественская , педагог и образовательный технолог Таллиннской кесклиннаской русской гимназии ( г. Таллин , Эстония),

, педагог и образовательный технолог Таллиннской кесклиннаской русской гимназии г. Таллин Эстония), Вера Андреевна Локтионова , руководитель направления регионального развития и GR-директор Международной школы математики и программирования «Алгоритмика» ( г. Москва , Россия),

, руководитель направления регионального развития и GR-директор Международной школы математики и программирования «Алгоритмика» г. Москва Россия), Генриетта Викторовна Татарникова, директор Гимназии № 42″ ( г. Барнаул , Россия).

Модераторы и эксперты обсуждали актуальные проблемы, с которыми за последнее время столкнулись школы: адаптация рабочих программ и учебных планов, информационная безопасность, повышение квалификации учителей в новых условиях, разработка и внедрение инновационных форм учебных занятий и многое другое.

В ходе обсуждения эксперты пришли к выводу, что в сложившихся современных условиях для решения этих проблем большое значение будет иметь взаимодействие учебных учреждений на всех уровнях, проведение совместных конференций и форумов с целью обмена практическим опытом.

По результатам проведенного экспертного выступления планируется в дальнейшем осуществлять необходимое взаимодействие организовывать совместные мероприятия.

Справка

Международная научно-практическая конференция «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы» проходила в краевом центре 3−4 февраля.

80 экспертов из 14 регионов России и 7 зарубежных стран приняли участие в обсуждении злободневных вопросов на восьми дискуссионных площадках.

Организаторами масштабного научного выступили Алтайский филиал РАНХиГС и Правительство Алтайского края. Главной особенностью конференции стало широкое внедрение интернет-технологий.

Запись экспертной дискуссии размещена на сайте Алтайского филиала РАНХиГС.