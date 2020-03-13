Педагог + предприниматель: в АлтГУ будут готовить сотрудников для инновационных частных школ

В 2020 году Институт педагогического образования опорного Алтайского государственного университета открывает программу магистратуры «Образовательное предпринимательство». Она направлена на подготовку высококвалифицированных выпускников, которые смогут работать в системе малого бизнеса образовательной отрасли, внедрять рыночные принципы в деятельность образовательных организаций, обеспечить развитие качества и объемы образовательных услуг в Алтайском крае.

В АлтГУ отмечают, что программа адресована педагогам и управленческим работникам школ и учреждений дополнительного образования детей, представителям малого бизнеса, выпускникам бакалавриата различных высших учебных заведений. Новая программа научит генерировать инновационные педагогические идеи и на их основе создавать и продвигать образовательные бизнес-проекты, осуществлять коммерциализацию своих авторских приемов и методик, обеспечивать инвестиционную привлекательность открываемых частных образовательных услуг, даст возможность будущему сотруднику образовательного учреждения лично участвовать в инновационном обновлении современной школы.

Ольга Морозова,

руководитель новой программы , доктор педагогических наук , директор Института педагогического образования АлтГУ:

Обучение в магистратуре по программе «Образовательное предпринимательство» формирует новый тип современного педагога, обладающего предпринимательскими компетенциями, проектным, инновационным мышлением, способного создавать и реализовывать предпринимательские проекты в образовательной сфере, инициировать и успешно реализовывать частные образовательные услуги и др. При этом в значительной мере расширяется педагогическая картина мира как источник генерирования и развития предпринимательских идей в образовании. Совершенно очевидно, что такой педагог будет высококонкурентным и особенно востребованным сегодня на рынке труда.

Уникальный характер данной магистерской программы обеспечивается тем, что в своем содержании она интегрирует знания основ предпринимательской деятельности и инновационной педагогики, формируя тем самым у выпускников готовность к предпринимательской деятельности в сфере образования.

Содержание программы включает изучение таких дисциплин, как инновационные процессы в образовании; российский и зарубежный опыт государственно-частного партнерства в сфере образования; инновации как инструмент предпринимательской деятельности в образовании; развитие предпринимательской деятельности на рынке образовательных услуг; репетиторство как форма обучения и образовательная услуга; домашнее образование; технология проектирования образовательных продуктов и услуг; маркетинговый анализ в сфере образования; инновационный менеджмент в образовании; PR и GR образовательных продуктов и услуг и др.

Ольга Исаева,

директор барнаульской классической «Частной гимназии»:

Несомненно, частная школа обладает своей спецификой в том смысле, что это всегда инновационная школа. Чтобы оправдать ожидания детей и их родителей, педагоги должны обладать опытом инновационной деятельности, с помощью которого такой проект, как «Частная школа», можно будет сделать не только инвестиционно привлекательным, но и заинтересовать новизной его содержания различных участников образовательного процесса. Магистерская программа «Образовательное предпринимательство», на наш взгляд, призвана подготовить таких успешных учителей и руководителей.

Условия поступления и обучения в магистратуре на сайте: http://abiturient.asu.ru

http://ipo.asu.ru